Coppa del Mondo. Erica Cipressa e Martina Favaretto oro a squadre

La squadra italiana di fioretto femminile ricomincia la Coppa del Mondo 2022/2023 così come aveva chiuso l’ultima stagione: con una vittoria. A Belgrado la noalese Martina Favaretto e la moglianese Erica Cipressa, assieme alle compagne Alice Volpi e Francesca Palumbo, sono salite ancora una volta sul gradino più alto del podio dimostrando che l’Italia è il team da battere in questa specialità. Le ragazze del CT Stefano Cerioni, prime nel ranking mondiale, nonché campionesse europee e mondiali in carica, hanno dominato le avversarie anche senza la capitana Arianna Errigo, indisponibile in questo primo appuntamento stagionale.

La prova delle azzurre è iniziata sul velluto nel tabellone dei 16 col successo 45-14 contro Hong Kong, seguito poi dalla vittoria contro la Spagna col punteggio di 45-33. In semifinale il quartetto italiano ha eliminato la Francia 45-41 e, in finale, ha battuto gli Stati Uniti con un perentorio 45-22. Il CT nel corso dei match ha impiegato tutte e quattro le atlete, ottenendo da tutte ottime risposte.

Si chiude così con un bis dell’Inno di Mameli il weekend di Coppa del Mondo di fioretto femminile: già ieri nella gara individuale a vincere era stata Alice Volpi e con lei, sul terzo gradino del podio, si era piazzata anche Francesca Palumbo. Erica Cipressa si era fermata ai piedi del podio, sconfitta nei quarti proprio da Alice Volpi, mentre la gara di Martina Favaretto non era andata oltre il primo incontro, anche nel suo caso la sconfitta è giunta per mano di una connazionale, Elena Tangherlini.

Foil Woman In photo: ITA Photo Alegni/BizziTeam

COPPA DEL MONDO – FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Belgrado (Serbia), 11 dicembre 2022

Finale

ITALIA b. Usa 45-22



Finale 3/4 posto

Francia – Giappone



Semifinali

ITALIA b. Francia 45-41

Usa b. Giappone 45-22



Quarti

ITALIA b. Spagna 45-33

Francia b. Polonia 42-36

Giappone b. Ucraina 42-32

Usa b. Cina 36-29