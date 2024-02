Controlli dei Carabinieri sui mezzi pubblici della MOM

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Treviso hanno intensificato la loro presenza per garantire che i servizi di trasporto pubblico fossero utilizzati in modo sicuro e corretto. L’obiettivo principale era assicurarsi che tutti potessero viaggiare senza problemi e che non ci fossero episodi di disturbo o intemperanza giovanile.

In collaborazione con l’agenzia di trasporto locale, Mobilità di Marca, i controlli sono stati estesi sia nel centro città che nelle zone limitrofe, dove spesso si concentrano molti studenti e giovani.

A Castelfranco Veneto, i Carabinieri hanno sorvegliato l’autostazione dopo le 13, momento in cui molte scuole avevano concluso le lezioni. Questo è un periodo critico in cui i giovani tendono ad utilizzare i mezzi pubblici per tornare a casa o incontrarsi con gli amici. La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire che tutto si svolgesse senza intoppi.

A Treviso, invece, i militari dell’Arma si sono concentrati intorno alla stazione ferroviaria e alla stazione degli autobus dalle 17 in poi, quando molti pendolari e studenti salgono sui mezzi pubblici per tornare a casa dopo una giornata di lavoro o di scuola.

Non si sono registrate criticità di sorta.