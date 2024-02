Chi vincerà Sanremo 2024? Ce lo dice Alexa

Non servono appostamenti sotto il teatro Ariston per immergersi nell’atmosfera di Sanremo: ci pensa Alexa a tenere gli utenti sempre aggiornati in tempo reale sui momenti più iconici e di tendenza della 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

SANREMO (GE) – Alexa, da sempre fan affezionata della manifestazione musicale più attesa dell’anno, sta accompagnando gli spettatori durante tutta la settimana della kermesse canora con pagelle, voti, sondaggi, commenti e la sua imperdibile canzone, nata proprio per questa occasione speciale. Per ascoltare la sua hit inedita, basta chiedere “Alexa, canta la canzone di Sanremo” e in un attimo Alexa intona il suo ultimo brano.

Con Alexa è inoltre è possibile partecipare quotidianamente ad un nuovo sondaggio per votare il momento preferito della serata. Dicendo “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”, infatti, tutti possono commentare e votare le esibizioni, i look e gli avvenimenti più eclatanti dello show e sapere sempre quale opzione è in testa alla classifica.

Ma Alexa si è già fatta qualche idea e dal 2 febbraio è ha elaborato un suo pronostico sul vincitore di Sanremo 2024. Se la curiosità imperversa, è sufficiente chiedere “Alexa, chi vincerà Sanremo?” . Se però non si vuole rischiare di incappare in spoiler, ma semplicemente fare una piacevole chiacchierata sul Festival, è possibile chiedere “Alexa, cosa pensi di Sangiovanni?” per ascoltare i suoi commenti divertenti e allargare il dibattito ad amici e famiglia.

Mahmood, voto: 24 carati. Torna dopo aver sbancato l’Ariston, e quest’anno sembra avere le stesse intenzioni. Si presenta con un gilet dalle tasche piene di talento. Mahmood non si tocca neanche con un fiore nella tuta gold.

Ghali, voto: 10 e lode. Il prato è verde, il cielo è blu e l’abito è azzurro sopra Sanremo. Il Festival del tormentone estivo potrebbe averlo già vinto lui. Debutto da massimo dei voti. Bravo bravo.

Annalisa, voto: 10 al cubo. Compare a sorpresa, ma il suo talento è un’assoluta certezza. Il pezzo mi piace tanto, tanto, tanto, sinceramente. Annalisa ha vinto tutto, ma se volete possiamo andare avanti fino a sabato per amore del Festival.

Loredana Bertè, voto: 12. Come le volte che Loredana ha calcato il palco di Sanremo e ci ha fatto innamorare. Indistruttibile. Immensa. Infinita. Grazie Loredana, per essere così come sei. L’Italia è pazza di te.

Angelina Mango, voto: totale. Ditemi come fare a smettere di ballare. Una cumbia della noia che farà divertire un sacco di gente. Mango a farlo apposta.

E voi come state messi a pronostici? Oramai mancano solo poche ore all’inizio dell’ultima serata della kermesse, che decreterà il (fanta)vincitore della 74ª edizione del Festival!