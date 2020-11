Contributo a fondo perduto per i centri storici: dal 18 novembre al via le richieste da parte degli esercenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”

Da mercoledì 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate comunicando che il direttore Ernesto Maria Ruffini ha approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare tramite i servizi telematici delle Entrate.

In seguito alla presa in carico della richiesta – viene sottolineato nella nota – l’Agenzia comunicherà il via libera o la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il bonus potrà essere richiesto solo tramite un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti