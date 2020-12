Consiglieri di opposizione: “Nelle variazione non c’è traccia interventi per famiglie in difficoltà

NELLA VARIAZIONE NON C’E’ TRACCIA DI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

E’ innegabile che il perdurare della situazione pandemica abbia evidenziato anche a Mogliano l’aggravarsi di

alcune situazioni di difficoltà economica e sociale dei nuclei famigliari con difficoltà pregresse. Un quadro

che, come ci testimoniano le associazioni di volontariato presenti sul territorio è andato fortemente

peggiorando. Siamo molto preoccupati perché il 55,8% dei moglianesi sono lavoratori dipendenti ed il 31

marzo scadranno sia il blocco dei licenziamenti che le misure di cassa integrazione messe in campo dal

Governo.

Questa sera ci ritroveremo a votare e a discutere l’ennesima variazione di bilancio proposta dalla

maggioranza senza l’ombra di una misura concreta che impiega risorse proprie del comune per tutte le

famiglie in difficoltà. Le prossime politiche di sostegno ai nuclei famigliari in difficoltà verranno finanziate

con fondi statali e regionali con progetti vincolati che raggiungeranno solo una parte di loro. La Giunta ha

infatti deciso che le risorse liberate dall’arrivo dei fondi governativi, andranno ad anticipare metà della

nuova riqualificazione del cimitero monumentale di Mogliano Veneto prevista inizialmente per il 2021.

L’importo di questo primo stralcio dell’opera drenerà risorse per mezzo milione di Euro dalle casse del

Comune, una cifra enorme di cui una buona fetta doveva essere destinata a misure sociale universali

immediate per la popolazione in difficoltà. L’emergenza loculi nel cimitero centrale esiste ma si poteva

diluire l’opera in più stralci e realizzarli come previsto nel 2021, dopo la presentazione di un piano

cimiteriale presentato in Consiglio Comunale, che più volte abbiamo sentito annunciare ma non abbiamo

mai visto.

Con parte di quella cifra si dovevano erogare nuovi slot di buoni spesa, sussidi per affitti e bollette,

contributi per le associazioni culturali e di volontariato, alimentare ulteriormente il fondo Confidi a favore

delle attività produttive: rispetto a quest’ultimo, nell’ultimo Consiglio, avevamo chiesto a forte voce che

venisse ampliato guardando a quanto già fatto, in maniera meno tardiva, da altri Comuni. Con questa

manovra verranno aggiunti ai 20 mila già stanziati, ulteriori 20 mila €. Va nella direzione della nostra

richiesta e tuttavia ancora non basta, perché di fronte a una crisi straordinaria servono misure straordinarie.

Non ci fossero le possibilità ci si potrebbe tranquillamente accontentare dei provvedimenti governativi o di

quelli finanziati con i contributi dei cittadini, ma le risorse ci sono e anche in abbondanza, il problema è che

vengono spesi altrove e male.

In questo momento l’unica opera pubblica a cui dovremo pensare tutti, a prescindere dal colore politico è la

lotta alla povertà per non lasciare indietro nessuno. Una volta portato a casa questo obiettivo possiamo

discutere di tutto, ma fino a quel momento non ci possono essere altri obiettivi da perseguire.

Mogliano Veneto, 30/11/20

I Consiglieri Comunali di opposizione

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti