Il Ministero della Cultura ospiterà la cerimonia di consegna dei “Premi Nazionali per la Traduzione 2023”.

ROMA – Martedì 16 aprile, alle ore 14:00, il Ministero della Cultura ospiterà l’importante evento di consegna dei “Premi Nazionali per la Traduzione 2023” nella Sala della Crociera, situata in via del Collegio Romano, 27.

I premi, istituiti nel lontano 1988, sono destinati a riconoscere il contributo di traduttori ed editori italiani e stranieri nel favorire gli scambi culturali tra l’Italia e il resto del mondo. Attraverso le loro opere, essi hanno lavorato per ampliare la comprensione reciproca tra le diverse culture e per arricchire il patrimonio letterario globale.

All’evento interverranno il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la Direttrice Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MiC, Paola Passarelli. Saranno presenti per celebrare il merito dei premiati e riflettere sull’importanza della traduzione nel contesto culturale contemporaneo.

La cerimonia rappresenta un’opportunità significativa per apprezzare il lavoro dei premiati e per sottolineare il ruolo fondamentale della traduzione nel promuovere la diversità culturale e linguistica. Questi riconoscimenti non solo onorano gli sforzi dei vincitori, ma anche riaffermano l’importanza della cooperazione internazionale nel campo della cultura e dell’arte.