Il cielo di aprile: Luna Rosa e pioggia di stelle cadenti

Prepariamoci a sollevare lo sguardo verso il cielo e a lasciarci incantare dalla magia delle sue meraviglie celesti.

Con l’arrivo di aprile, il cielo notturno si prepara ad regalarci uno spettacolo stupefacente. Il 23 aprile, l’occhio celeste ci offrirà una Luna Piena particolarmente affascinante, conosciuta come Luna Rosa. Nonostante il nome, questa luna non assumerà una tonalità di questa tinta, ma sarà un evento di bellezza ineguagliabile, soprattutto per chi abita o si troverà nell’emisfero boreale. Per cogliere appieno questo spettacolo, l’ideale sarebbe trovare un luogo privo di inquinamento luminoso, come una zona di campagna o un parco naturale.

Ma perché chiamarla Luna Rosa, se rosa non sarà? Il nome deriva dalla Phlox subulata, un fiore selvatico che sboccia proprio in questo periodo, ma in altre culture, questa Luna assume nomi diversi: in Cina è la Luna della Peonia, mentre per i Celtici è la Luna della Crescita.

Il fenomeno avverrà nella costellazione della Vergine e sarà visibile, come detto, la notte del 23 aprile, più precisamente a partire dalle 23:49, quando la Luna formerà un angolo di 180° di longitudine celeste con il Sole.

Nel frattempo, il cielo di aprile ci delizia con le stelle cadenti, grazie allo sciame meteorico previsto da oggi fino al 28 aprile. Il picco è atteso nella notte tra il 22 e il 23 aprile, aggiungendo ulteriore fascino alla notte della Luna Rosa, quando numerosi corpi celesti righeranno l’oscurità del firmamento.