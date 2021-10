Conosci Andrea Zanzotto?

PERCHE’ IL FESTIVAL CARTA CARBONE DI TREVISO GLI DEDICA L’ INTERA OTTAVA EDIZIONE ?

In quel di Pieve di Soligo, esattamente 100 anni fa, vede i suoi natali Andrea Zanzotto che senza alcun dubbio può essere considerato uno tra i più importanti e significativi poeti italiani del Novecento.

Se non lo si conosce bene o solamente si è curiosi di soddisfare questa lacuna ci ha pensato per noi CartaCarbone Festival letterario – Autobiografia e dintorni e la sua direttrice Bruna Graziani che ha avuto la grande fortuna di frequentarlo negli ultimi 15 anni della sua lunga esistenza, intitolando “Paesaggi” l’8° edizione del Festival che si svolgerà a Treviso dal 14 al 17 ottobre 2021, proprio per rendere omaggio al territorio ed alle persone che il poeta ha tanto amato, al quale è sempre stato legato ed ha saputo descrivere con la sua poetica e il suo linguaggio tanto da essere definito “il cantore del paesaggio”.

La città di Treviso ospiterà più di un centinaio di ospiti e si animerà di una ricca serie di incontri, eventi, presentazioni di libri, mostre, spettacoli, proiezioni cinematografiche, dibattiti, letture pubbliche, corsi di scrittura, visite guidate e molto altro accogliendoci in alcuni dei suoi più bei palazzi quali, per citarne solo alcuni, Cà dei Carraresi, Palazzo Rinaldi, Palazzo Bomben, Cà Zenobio e la Loggia dei Cavalieri che offrirà un’esperienza immersiva con l’originalissima installazione dell’artista Vincenzo Marsiglia (Wrap #9) che coniuga la sua arte con le nuove tecnologie e ci trasporterà in un viaggio visionario di realtà aumentata, un’esperienza assolutamente da non perdere.

Cercando di non fare torto a nessuno ecco alcuni dei nomi che potremo incontrare tra tavole rotonde, maratone letterarie, proiezioni, spettacoli e performance: Pupi Avati, Melania Mazzucco, Antonio Bortoluzzi, Laura Pariani, Giulio Ferroni, Denis Brotto, Enzo Rammairone, Marta Cuscunà, Stefano Calabrese, Giovanna Frene, Alessandro Cinquegrani, Adrian Fartade, Luciano Cecchinel, Lello Voce , Vasco Mirandola, Erica Boschiero, Silvia Salvagnini, Roberta Durante, Violante Vibora, Alberto Sinigaglia, Stefano Dal Bianco, Andrea Cortellessa, Francesco Carbognin, Giuseppe Sandrini, Emanuele Zinato, Francesco Zambon, Paolo Ruffilli, Nicoletta Bidoia, Isabella Panfido, Antonella Bukovaz.

Forse non riuscirete a conoscere tutto di Zanzotto, vi basterà anche solo respirare l’aria che lui sapeva magistralmente descrivere, circoscrivere, che lo faceva suggestionare, avvolgere e battere il cuore, il nostro mondo, il suo mondo, quello che ci circonda e che pulsa di vita tutta intorno.

Sono riuscita ad incuriosirvi?

Ricordando che tutti gli eventi sono gratuiti è possibile scaricare il programma, decisamente ricco e poliedrico, dal sito del festival: www.cartacarbonefestival.it, ognuno così potrà costruirsi il proprio percorso, prenotando obbligatoriamente online qui: ccf8.eventbrite.com

#CCF8 #CartaCarbone #Paesaggi

Antonella Melioli