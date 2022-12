Giovedì 22 dicembre alle ore 20,30 al Teatro Mario del Monaco DI Treviso è andata perfettamente in scena la magia del Natale che ha trovato sotto l’albero il baritono Lucio Gallo e l’ensemble Claudio Chiara Quintet.

Perfetto padrone di casa, nonché arguto ed elegante cerimoniere l’attore e presentatore Jgor Barbazza che ha introdotto il numeroso e ben disposto pubblico ad un recital dedicato ad una delle maggiori figure della canzone americana, Frank Sinatra.

Swing, Jazz ,blues senza disdegnare ritmi latini, The Voice, popolarissimo alla radio e al cinema si impone con i numeri, milioni di dischi venduti e i contratti firmati con le maggiori case discografiche americane degli anni 50.

Nel corso della serata, complice lo splendido talento del baritono Lucio Gallo, del sassofono di Claudio Chiara, della tromba di Fulvio Chiara, del pianoforte di Fabio Gorlier, del contrabbasso di Alessandro Maiorino e della batteria di Alessandro Minetto il tributo al genio italo americano si è consumato piacevolmente incontrando l’alchimia di splendidi arrangiamenti che hanno disposto un tappeto di velluto per le reinterpretazioni, due tempi per una ventina di tracce, di pezzi indimenticabili quali Fly me to the Moon, The lady is a Tramp, My Way e la famigerata Strangers in the night.

Memorabilia finale, una adorabilissima e incantevole triade di Christmas Songs che hanno suscitato la meritatissima standing ovation finale.

Lucio Gallo Claudio Chiara Quintet – Concerto di Natale Tribute to Frank Sinatra

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Comunale Mario Dal Monaco di Treviso

22/21 Eventi di Mauro Lama