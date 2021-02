CON MYFOOTBIKE SRL IL MONOPATTINO SPORTIVO ENTRA IN UNA NUOVA DIMENSIONE

La footbike alla conquista dell’Italia: nasce MYFOOTBIKE SRL. I soci fondatori aprono le porte al campione del mondo di canoa Nicola Zamuner e a Ride X-Treme di Este, diventando pionieri della nuova disciplina del monopattino sportivo

Una nuova passione è in arrivo per gli amanti dello sport a due ruote e della corsa. Si tratta della Footbike, un monopattino con le ruote da bicicletta, che permette di unire lo sport del ciclismo a quello del running, dando vita a una nuova disciplina riconosciuta ufficialmente dalla FIFB, la Federazione Italiana Footbike.

La footbike nasce in Finlandia nel 1994 e rappresenta l’anello di congiunzione tra la corsa e la bici: il gesto è molto spontaneo e di facile apprendimento, l’allenamento è completo e a basso impatto su articolazioni e schiena. E’ stata introdotta in Italia nel 2014, e successivamente inserita nel protocollo Zamutraining nel 2016, grazie a Nicola Zamuner, campione del mondo di canoa e trainer riconosciuto a livello internazionale, oggi CT della Nazionale Italiana di Footbike.

La costituzione della nuova società Myfootbike srl, con l’avvento di nuovi soci finanziari e strategici, mira a consolidare il brand storico del monopattino sportivo e a diffondere su tutto il territorio nazionale, in maniera capillare, la nuova disciplina.

La nuova società si compone di professionisti con competenze complementari e riconosciute nel proprio settore di appartenenza ed è pronta ad irrompere nel mondo del fitness/ciclismo con un attrezzo innovativo e poliedrico, tutto made in Italy.

Ora la società potrà contare su affermati partner strategici tra cui il celebre punto di riferimento a 360° del mondo “bike” Ride X-Treme (Este, Padova) e avrà modo di ampliare le proprie offerte e attività commerciali, coprendo in modo capillare tutto il territorio nazionale, nel canale specializzato, turistico e sportivo. Amministratore delegato sarà Gloria Carpi, padovana con una lunga carriera legata al mondo commerciale della bicicletta.

La volontà è quella di portare avanti l’immagine e l’affidabilità ottenuta dal marchio Myfootbike e di sviluppare un modello di business innovativo, che comprende anche il noleggio e l’academy per imparare questa nuova disciplina, in grado di garantire ottime soddisfazioni agli operatori commerciali che vorranno sfruttare un mercato ancora inesplorato e quindi ricco di opportunità. La footbike è un mezzo che ha una declinazione d’uso molto ampia: sportiva, riabilitativa, legata a semplici necessità di spostamento urbano.

Grazie all’accordo in esclusiva con la Federazione Italiana Footbike e alla convenzione con l’ente di promozione sportiva AICS, la footbike mira a diventare non solo una disciplina sportiva, ma anche un nuovo trend a livello nazionale, sfruttando le sinergie con il territorio.

ABOUT FOOTBIKE

La footbike o monopattino sportivo nasce in Finlandia a metà degli anni ’90 come mezzo d’allenamento per lo sci di fondo, dal quale deriva la spinta alternata con entrambe le gambe. A prima vista si tratta di una bicicletta con ruote pneumatiche e freni, ma la footbike si differenzia da questa per l’assenza di pedali, sella, cambio e catena. Il suo speciale telaio ha un predellino fra le due ruote: qui va posto un piede, mentre l’altro spinge in avanti appoggiandosi sul terreno. La footbike è un mezzo molto semplice, richiede poca manutenzione, è accessibile a tutti ed è molto divertente. L’organizzazione internazionale che sovrintende alla pratica della footbike è l’IKSA (International Kicksled and Scooter Association). Nel nostro Paese, dal settembre 2020, opera la FIFB, la Federazione Italiana Footbike, presieduta dal trevigiano Andrea De Lazzari.

