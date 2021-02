La rubrica del venerdì: protagonisti contrapposti a confronto

Nel 150esimo anniversario della nascita e nel 100esimo della fondazione della DC, continuiamo l’analisi della poliedrica figura di raffinato uomo di cultura, di religioso irreprensibile e politico di spicco di:

Don Luigi Sturzo

Per la durata di poco più di vent’anni che va dalla fine della Grande Guerra con l’avvento del Fascismo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, se mettiamo a confronto le due figure maggiormente emergenti e protagonisti di spicco della politica della prima metà del Novecento, in Italia i protagonisti contrapposti fra di loro sia nelle idee che nell’attuazione della politica messa in campo dal loro operato e che nel ventesimo secolo hanno determinato l’andamento politico e sociale della Nazione Italiana, sono stati sicuramente, da una parte Benito Mussolini col suo Fascismo sostenuto dagli estremisti della dx italiana e caratterizzate da despotismo, arroganza e sopraffazione, rivolto a penalizzare i più deboli e le classi più povere della popolazione, particolarmente i contadini e gli operai.

Dall’altra parte invece Luigi Sturzo, il Sacerdote siciliano con il suo PPI (Partito Popolare Italiano) di ispirazione cristiana e la sua politica rivolta esclusivamente a favore delle classi sociali meno ambienti, deboli e poveri, ai quali dedicò non solo il partito che fondò, ma anche tutta la sua vita di religioso inappuntabile sotto ogni punto di vista, il quale rivendicava, ribadendo le idee già diffuse da Garibaldi un paio di decenni prima, per loro la fine di un cumulo di doveri dei quali erano stati caricati per secoli durante il Feudalesimo, e l’elargizione di alcuni diritti fondamentali, di parola, di autonomia nel lavoro, l’ abolizione dell’analfabetismo e di un po’ di benessere per le loro famiglia.

Se immaginiamo di vederli in un campo da tennis schierati uno di fronte all’altro, ci accorgiamo che in tanto Don Sturzo vinse la prima partita con la fondazione del PPI (diventato dopo Democrazia Cristiana).

Mentre Mussolini, a cominciare dalla formazione del suo primo governo che lo portò dritto alla dittatura, probabilmente vinse tutte le altre partite giocate con la prepotenza e l’arroganza della dittatura e del regime fascista da lui stesso instaurato, creando nei confronti di quel prete siciliano una campagna diffamatoria e mendace, emanando spudoratamente le leggi razziali contro gli Ebrei e costringendolo addirittura ad andarsene in esilio, lontano dall’Italia per evitare guai peggiori e causandogli una vita rocambolesca cosparsa di disagi e disavventure.

In quella circostanza Sturzo scelse l’esilio per evitare il durissimo carcere del regime fascista di Mussolini e non essere alla sua mercé, durante tutto il lungo periodo della sua dittatura, recandosi prima in Francia e in Inghilterra e successivamente negli USA, da dove fu in grado per altro a gestire il Partito Popolare da lui fondato, e dettare, attraverso i giornali, suggerimenti e consigli preziosi a tutti i suoi Discepoli, sia quelli che riuscirono a rimanere in Italia nell’anonimato e sia quelli sparsi in giro per il mondo in esilio come lui.

Ma alla fine, Mussolini fece una indigestione di superbia e di ingordigia del potere talmente assurda da fargli commettere degli errori imperdonabili e di una tale gravità che lo portarono dritto dritto alla sua stessa disfatta, concedendo al suo rivale di sempre la vittoria finale e definitiva.

Mussolini vanificò la sua ambizione non riuscendo a creare il grandioso impero che aveva sognato per tutta la vita con la conquista delle colonie in Africa settentrionale, dove rimise enormi capitali inutilmente senza ricavarne niente. Perse quella guerra, che aveva voluto più di ogni altra cosa al mondo, in maniera pietosa e quasi ridicola, cambiando fronte in corso d’opera, considerato un tipico gesto da vile, facendo una brutta fine, a cospetto della popolazione italiana in piazza Loreto a Milano.

Invece don Luigi Sturzo, l’umile sacerdote siciliano, il modesto “servitore del popolo” come ebbe a definirsi lui stesso in una intervista rilasciata all’Osservatore Romano qualche mese prima di morire, alla fine della guerra, nello scontro definitivo, si rifece abbondantemente vincendo il round decisivo che si concluse con l’impiccagione di Mussolini, la sconfitta ed il tramonto del Fascismo, il trionfo della democrazia ed il ritorno in Patria del dell’esile, grande uomo di cultura, prete siciliano e politico di spicco del Novecento, che era e fu per l’Italia e per il mondo la nobile e prestigiosa figura di don Luigi Sturzo.

A cura di Nuccio Sapuppo

