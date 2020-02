Comunicato ufficiale della Polisportiva

Riceviamo e pubblichiamo una nota relativa alle ultime voci in circolo sulla Polisportiva di Mogliano

“Stanno circolando molte notizie, non sempre precise, sui Social e sui giornali relativamente alle palestre, e riteniamo importante che conosciate i fatti e la nostra posizione sulla situazione.

L’Amministrazione comunale ha comunicato al Consiglio Direttivo la decisione di destinare in via esclusiva alla scherma la palestra di nuova costruzione in via Gagliardi, presso le scuole Medie ex Saba. È stata fatta una delibera ad hoc, per superare quella precedente che, invece, la indirizzava alla Polisportiva.

Si tratta di una scelta politica, come tale potrà anche essere legittima, e non entriamo nel merito.

Certo è che per noi è un duro colpo. Naturale e comprensibile che siamo delusi e preoccupati sul futuro, perché contavamo sulla palestra per dare respiro alle attività dei nostri settori che sono molto sacrificate (per avere un’idea precisa vi invitiamo a leggere la “Relazione gestione palestre” pubblicata sul sito della Polisportiva, documento inviato alle autorità competenti, oltre che pubblicato sull’Eco di Mogliano).

Come Polisportiva prendiamo atto che la scelta di dare la palestra all’una o all’altra associazione è stata fatta su un criterio diverso da quello del numero di atleti che ne possono usufruire ma non siamo noi che possiamo decidere se questo sia il criterio da seguire o meno.

Certo è che facciamo fatica ad accettare che un’opera così importante sia da un punto vista strutturale che economico, venga destinata ad una sola associazione.

Ancora, l’Amministrazione comunale ci ha comunicato che la convenzione che disciplina la gestione delle palestre in capo alla Polisportiva, non potrà essere rinnovata alle medesime condizioni, e che a fine stagione sportiva sarà pubblicato un bando per l’assegnazione delle palestre, a cui potranno partecipare tutte le associazioni.

L’esito di questo processo di assegnazione è potenzialmente esplosivo: potremmo non avere ancora le palestre, potremmo non avere tutte quelle che abbiamo attualmente, quasi sicuramente averle a un costo maggiore. Questo potrebbe avere impatto sulle attività offerte e sulle quote per la prossima stagione.

La preoccupazione che ci accompagna viene in parte mitigata dalla considerazione che contiamo 1.500 soci di tutte le età e di tutte le abilità che praticano più discipline sportive o si servono delle nostre attività sociali, e siamo fermamente convinti che tutti, istituzioni e cittadini moglianesi, siano consapevoli del valore sociale della nostra associazione e vorranno aiutarci a continuare a portare avanti la nostra missione: educazione ed inclusione mediante la pratica dello sport.

Per questo, nonostante l’incertezza che deriva dall’attuale situazione, stiamo comunque programmando la stagione 2020-2021″.

Commenta la news

commenti