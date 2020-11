Comune, Protezione civile e Polisportiva insieme per Ponzano Veneto

Nella date di sabato 7, 14 e 21 novembre, la Protezione civile nucleo di Ponzano Veneto torna operativa con l’apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per supportare la campagna vaccinazioni antinfluenzali dell’ASL 2, permettendo inoltre di essere in rete con gli enti preposti, come la Prefettura e il Dipartimento di Protezione civile della Regione Veneto.

Oltre a Ponzano Veneto, saranno interessati i residenti nella fascia di età dai 60 ai 64 anni di altri 9 comuni limitrofi, per 6.472 utenti complessivi.

L’ufficio della Protezione civile locale ha sede presso la sede degli Alpini e aprirà ogni mercoledì dalle 18.00 alle 19.00, per il momento fino al 18 novembre. I volontari saranno a disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi informazione o aiuto.

Il comune di Ponzano Veneto si è inoltre offerto di ospitare presso il Pala Cicogna le vaccinazioni per i cittadini di gran parte di Treviso Nord, che confluiranno in maniera coordinata presso la struttura, seguendo le indicazioni anti Covid-19.

In questo momento sanitario difficile da gestire, la collaborazione fattiva tra la società Polisportiva che gestisce gli impianti, la Protezione civile di Ponzano Veneto sempre attenta alla cittadinanza e il Comune, che coordina il tutto a favore delle esigenze dei cittadini, è un segnale incoraggiante per il benessere della comunità.

