In attesa del nuovo Dpcm, posticipata a data da destinarsi la visita guidata de “Il Teatro si mostra”

Considerata la prossima pubblicazione del nuovo Dpcm, che dovrebbe limitare ulteriormente l’accesso ai teatri e la fruizione di mostre ed esposizioni, il Teatro Stabile del Veneto comunica che l’apertura de “Il Teatro si mostra” nei teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco è posticipata a data da destinarsi. Qualora non fosse possibile aprire le porte dei foyer per visitare la mostra, il Teatro Stabile del Veneto proporrà uno speciale tour virtuale per condividere con il pubblico le opere in esposizione.

