Compilazione e inoltro domande per ottenere bonus di 600 euro

Studio Nespoplo De Munari



LO STUDIO NESPOLO DE MUNARI È DISPONIBILE PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLE DOMANDE, NONCHÉ PER LA CONSULENZA PER L’OTTENIMENTO DEL BONUS DI 600 EURO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS A FAVORE DELLE CATEGORIE DI SEGUITO SPECIFICATE

Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020

Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020

Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020

Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma

Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni previdenziali obbligatorie (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria)

Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro

Al fine dell’evasione della pratica, sono necessari:

copia di documento d’identità non scaduto;

copia della Tessera Sanitaria;

coordinate bancarie (IBAN), su cui voler far effettuare l’accredito delle somme.

+

Piazza Duca d’Aosta n. 27 – 31021 Mogliano Veneto (TV)

Tel. 0415903940 – Fax 0415900650

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Commenta la news

commenti