Circuito Cinema Venezia: riapre la sala B della multisala Giorgione a Venezia

Dopo un lungo periodo di chiusura, riapre la sala B della multisala Giorgione per la proiezioni dei migliori film d’essai.

VENEZIA- Giovedì 16 marzo riapre la sala B della multisala Giorgione a Venezia. Dopo un lungo periodo di chiusura, dovuto prima al Covid e poi al ripristino di alcuni impianti tecnologici, finalmente il Giorgione torna ad avere due sale per la proiezione dei migliori titoli d’essai. La sala B del Giorgione, 74 posti a sedere, sarà a disposizione degli spettatori da giovedì 16 marzo riprendendo la consueta programmazione settimanale.

Torna dunque al completo la disponibilità delle sale di Circuito Cinema Venezia in città: Giorgione (sale A e B), Rossini (sale 1, 2 e 3) a Venezia centro storico, Astra (sale 1 e 2) al Lido, Dante (una sala) a Mestre.

Spiega la Presidente della Commissione Cultura Giorgia Pea: “Quattro cinema dislocati su tutto il territorio comunale, una sola città: dalla Laguna alla Terraferma. Continuano a investire sulla Cultura, per rendere sempre più funzionali i luoghi dedicati ai cittadini e offrire una maggiore scelta al pubblico“.

Per restare aggiornati sulla programmazione dei film e degli eventi di Circuito Cinema Venezia, completi di trame e trailer, e per acquistare comodamente i biglietti, invitiamo gli spettatori a scaricare la App Circuito Cinema Venezia (disponibile per Ios e per Android).

Tutte le informazioni sul programma sono anche su www.culturavenezia.it/cinema