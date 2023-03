Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani – III Edizione 2023

In arrivo la terza edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, organizzata dall’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, in collaborazione con l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (RFK Italia) e il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU)

LUCCA- L’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, in collaborazione con l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (RFK Italia) e il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) organizzeranno per il giorno 28 aprile 2023 la III edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, mentre le prove tecniche si terranno il giorno 20 aprile 2023.

L’iniziativa farà fede al presente regolamento: