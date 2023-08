Cinema sotto le Stelle: i film in programma

Continua la storica rassegna cinematografica in Piazza Mercato a Marghera. Ecco i film in programma questa settimana.

MARGHERA (VE) – Dopo il mese di luglio dedicato ai concerti live, Marghera Estate 2023 prosegue con il programma di Cinema Sotto Le Stelle, storica rassegna cinematografica in Piazza Mercato, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Making Movie.

Si inizia questa sera con WOMEN TALKING – IL DIRITTO DI SCEGLIERE tratto dal romanzo “Donne che parlano” firmato nel 2018 dalla scrittrice canadese Miriam Toews. Vincitore di 1 Oscar come Miglior Sceneggiatura non Originale.

Martedì 8 agosto serata dedicata ai più piccoli con i Minions, la loro comicità imprevedibile e la vocazione a sabotare il mondo, in MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO.

Mercoledì 9 agosto spazio al cinema italiano con VICINI DI CASA, candidato a 1 Nastro d’Argento. Giulio scopre che a sua insaputa Federica ha invitato una giovane coppia che è da poco venuta ad abitare al piano di sopra e della quale hanno sentito più di quanto erano disposti a sentire.

Giovedì 10 agosto è la volta di una pellicola candidata a 1 Golden Globes, 4 BAFTA, 4 British Independent: in IL PIACERE È TUTTO MIO, un’insegnante in pensione, vedova, si rivolge a un’agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande. Tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire sé stessa.

Venerdì 11 agosto ancora cinema italiano con IL COLIBRÌ, vincitore di 1 David di Donatello. Il film racconta con sapienza la crudeltà del vivere e, inevitabilmente, del morire soffrendo, ma lascia una porta aperta che riguarda chi verrà dopo a portare la pace e il benessere, un’età dell’oro, in un mondo finalmente ibrido e affratellato.

Sabato 12 agosto Tom Hanks in NON COSÌ VICINO, film in cui la vita di un uomo viene stravolta da un’inaspettata amicizia con i vicini di casa. Domenica 13 agosto, fra ironia e amarezza, una commedia per ridere e riflettere sull’umanità e anche rivalutare le nostre feste: I MIGLIORI GIORNI, candidata a 2 Nastri d’Argento.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.00 e la biglietteria apre ogni sera alle ore 19.00. Il costo del biglietto intero è di 3 euro.

Per informazioni contattare MakingMovie al 347 4591960.

Inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di Cinema Sotto Le Stelle, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi.

