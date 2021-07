Cinema Edera, Treviso. Edera Film Festival, terza edizione 28-31 luglio 2021

Mercoledì 28 luglio 2021 inaugura ufficialmente l’Edera Film Festival – Festival Internazionale di Cinema Under 35, giunto quest’anno alla terza edizione, nel cuore della città di Treviso. Un’occasione importante e significativa per il pubblico, che potrà tornare nelle sale del Cinema Edera ed immergersi in un’esperienza festivaliera in presenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid, ma anche per i professionisti del settore e i giovani autori in concorso, che potranno riappropriarsi di uno spazio fisico di incontro, scambio e riflessione sul ruolo del cinema in questo momento storico così complesso e sulle nuove frontiere del linguaggio audiovisivo e della produzione cinematografica.

La sezione cortometraggi apre la prima giornata festivaliera in Sala 2, alle ore 16:00, con la proiezione di quattro opere: “Lo Schiacciapensieri” di Domenico Modafferi (Italia, 2019), “November 1st” di Charlie Manton (Regno Unito, 2019), “Soffio” di Nicola Ragone (Italia, 2019) e “Ma Planète” di Valéry Carnoy (Belgio, 2018). La programmazione continua in Sala 2 alle ore 18:00 con due documentari: “La patente” di Giovanni Gaetani Liseo (Italia, 2019) e “L’uomo delle chiavi, sulla vecchiaia” di Matteo Sandrini (Italia, 2020).

In Sala 1 si svolgeranno, invece, le proiezioni serali della sezione lungometraggi, previste quotidianamente alle ore 19:00 e alle ore 21:00. Mercoledì 28 luglio, in particolare, il pubblico potrà vedere i film “Pozzis, Samarcanda” di Stefano Giacomuzzi (Italia, 2021) – che porterà gli spettatori in sala a percorrere un viaggio on the road dal piccolo borgo friulano Pozzis fino a Samarcanda, in Uzbekistan – e alle ore 21:00 il film “7 lune e un palmo di neve” di Sandro Bozzolo (Italia, 2019) – il racconto della quotidianità di sette famiglie di adolescenti, che precorrendo i tempi segnati dalla pandemia, si misurano con la didattica a distanza.

Saranno presenti in questa prima giornata del festival gli autori Giovanni Gaetano Liseo e Stefano Giacomuzzi.

Il programma completo del festival è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale www.ederafilmfestival.it, dove è possibile scaricare anche la locandina ufficiale di questa edizione e consultare la versione digitale del catalogo, da sempre autentico fiore all’occhiello dell’Edera Film Festival, recante non solo schede tecniche ma anche commenti critici dedicati a ciascuna opera in concorso e curato per il festival da Raffaele Lazzaroni.

Promosso dall’Associazione Culturale Orizzonti, in collaborazione con il Cinema Edera, l’Edera Film Festival si avvale della direzione artistica di Gloria Aura Bortolini, Sandro Fantoni e Giuseppe Borrone ed è realizzato con il patrocinio di Regione del Veneto, Comune di Treviso e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con la partnership delle tre organizzazioni che sostengono i tre Premi speciali di questa edizione, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Rotary Club Treviso Terraglio e AIDDA – Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda.

Nel segno delle sinergie sviluppate sin dalla prima edizione, sono state rinnovate importanti sponsorship, come quella con Hausbrandt Trieste 1892 SpA e quella con Caseificio Formaggi Tomasoni Srl, e stabilite nuove collaborazioni con gli sponsor Faram 1957 SpA, EcorNaturaSì SpA e Cav. Cestaro Gustavo SRL. Fra gli sponsor tecnici si conferma anche per quest’anno la collaborazione con Printmateria, affiancata da nuovi sostenitori del festival, quali Marcaprint, Nardini, Arper, Arman’s SAS e Accademia del Tiramisù. Strategica anche la partnership con Coin e La Tribuna, che sosterranno la comunicazione del festival e di particolari focus tematici proposti nel corso di questa edizione.

Per maggiori informazioni sull’evento, sulle modalità di accesso alla sala e sulla programmazione è possibile contattare il Cinema Edera al numero 0422 300224, scrivere a [email protected], visitare il sito www.ederafilmfestival.it e seguire i canali social del festival (Facebook, Instagram, Twitter).