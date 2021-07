Zero Branco. Operaio si aggira nella ditta brandendo coltello. Denunciato dai Carabinieri

Momenti di tensione, stamane verso le ore 7, in una ditta di Zero Branco (TV), dove un operaio 52enne, cittadino italiano di origini nigeriane, a causa di asseriti dissidi sorti sul posto di lavoro, ha iniziato ad aggirarsi nei vari ambienti della struttura brandendo un coltello da cucina dalla lama di circa 35 cm. Tempestivo l’intervento dei militari dell’Arma che hanno sequestrato l’arnese, facendo scattare a carico dell’interessato l’inevitabile denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nessun ferito.