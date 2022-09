Chioggia, un plauso ai pescatori “guardiani del mare”

“Le notizie di questi giorni riportano l’impegno di alcuni nostri pescatori nella raccolta di rifiuti, in particolari reti dismesse, che vengono conferite in un’apposita zona del Mercato Ittico. A condurre questa “battaglia ecologica” sono stati inizialmente Elio Dall’Acqua e Roberto Penzo, ma attualmente, in questa operazione, sono coinvolte circa 60 barche. – spiega l’Assessore all’ambiente del Comune di Chioggia Serena De Perini.

“L’Amministrazione comunale si unisce, senza dubbio, ai complimenti del Presidente Luca Zaia. Questi pescatori sono fonte di grande orgoglio per la nostra città, con la Marineria che ancora una volta si fa da apripista per importanti iniziative, anche presso altri comuni, che guardano con ammirazione e spirito di emulazione le belle e importanti pratiche virtuose, anche in tema ambientale, che Chioggia intraprende”.

E non sono nuovi a queste iniziative.

Il loro lavoro di “guardiani del mare” va avanti da molti anni, quando proprio Dall’Acqua e Penzo, insieme ad altre barche, hanno iniziato a portare a riva tutti i rifiuti che rimanevano impigliati nelle loro reti. Purtroppo un gesto non così scontato, ma di un’ importanza ambientale straordinaria.

“Ci uniamo al loro invito – conclude Serena De Perini – affinché anche altre barche partecipino a queste iniziative. Sessanta barche sono di certo un gran numero, ma vista la flotta che costituisce la nostra marineria possiamo sicuramente fare ancora meglio. Il mare e l’ambiente che ci circonda sono preziosi e l’impegno a difenderlo dipende da tutti”.