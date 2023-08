Chinellato, tre generazioni di amore per le piante

C’è un posto a Marghera dove, a qualsiasi ora del giorno, in ogni stagione, sei accolto con uno squillante buongiorno e un inevitabile sorriso. Da ben tre generazioni. È la Floricoltura Chinellato, in via Catene 99/a.

MARGHERA – C’è chi ama i gioielli, e chi le piante e i fiori. In una torrida mattinata d’agosto, a Marghera per nutrire la banda dei mici di un’amica, avevo bisogno di respirare natura.

E di vedere persone gentili. Non è la prima volta, e ogni volta è un incontro di parole e sorrisi immersi nei colori di Madre Natura.

UNA STORIA DI FAMIGLIA. Floricoltura Chinellato, a Marghera, rappresenta la storia di una famiglia da ormai tre generazioni.

Fondata dal nonno Sebastiano, oggi è gestita da Roberto e dal figlio Giovanni che ha voluto “dare un’impronta più giovanile trasformando l’originale azienda di produzione in un Garden che potesse soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più entusiasta nell’abbellire la propria casa ed il proprio giardino“.

Per questo, nel 2021 Giovanni fonda FloraDeluxe®️, un marchio di Floricoltura Chinellato “con l’obiettivo di effettuare una ricerca scrupolosa di tutte le novità e tendenze del mondo del Green Design per coccolare i propri clienti con articoli esclusivi e pregiati“.

Attivi in Garden e al mercato di Mestre, Marghera, Favaro Veneto e Mogliano Veneto, Giovanni e Roberto continuano, grazie alle idee del primo e all’esperienza del secondo, a esercitare la loro passione per il mondo delle piante e del bello.

Il team è composto, ad oggi, di un gruppo affiatato di persone, fisse e stagionali, che sono la colonna portante di questo progetto familiare, dove diventa famiglia anche chi lavora con te.

L’ultimo germoglio nasce dall’amore. “A dicembre nascerà un nuovo piccolo Chinellato, di cui non conosceremo il sesso fino al momento del parto, figlio mio e di mia moglie Marta, a cui verrà trasmessa tutta la nostra passione!“, conclude Giovanni.

La storia continua… in attesa della quarta generazione del sorriso.