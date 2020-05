Cgil Medici Veneto: Una occasione sprecata per la dirigenza sanitaria?

Secondo la Cgil Medici Veneto i medici avrebbero sbagliato e si sarebbero di fatto auto-penalizzati, rifiutando la recente proposta dalla Regione Veneto, in cui si esplicano i criteri di ripartizione tra dirigenza medica e i 60.932.640 € messi a disposizione per premiare l’impegno della sanità veneta durante l’emergenza Virus Covid19.

La proposta che poteva far recuperare importanti risorse ed opportunità per tutti i medici, è stata respinta dalle Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, mentre era stata accettata dai Dirigenti SSN, UIL Medici e da FP CGIL Medici.

Cosa prevedeva la proposta della Regione Veneto?

Ecco nel dettaglio cosa ha proposto la Regione Veneto:

8 milioni di euro per prestazioni aggiuntive, una parte di queste risorse per riconoscere attività già svolta;

ripartizione dei 20.310.880 euro previsti dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 per area della dirigenza e comparto, suddivisi tra le due aree in base al valore dello straordinario di ciascuna

area (17 euro comparto e 27 euro dirigenza)

ripartizione degli ulteriori 40.621.760 sulla base del numero dei dipendenti afferenti alle due aree

Respingendo questa proposta purtroppo, la Regione Veneto si è dichiarata non più disponibile ad un confronto, chiudendo la trattativa.

Di fatto si ritornerà alla proposta iniziale che prevede la ripartizione dell’intera somma (60.932.640 €) in base al numero totale dei dipendenti del SSR in Veneto pari a 56.501 persone.

A conti fatti questa decisione risulta essere una grossa occasione sprecata ed una penalizzazione per i medici senza precedenti. Una decisione spiazzante e poco comprensibile, in un momento in cui la solidarietà tra tutti i professionisti è stata uno degli elementi più importanti, che ha dato forza e sostegno a tutti.

La FP CGIL Medici e Dirigenti SSN ritiene un grave errore quanto successo al tavolo di confronto, reputandolo uno sbaglio che sfavorisce la dirigenza sanitaria impegnata nelle aziende sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

