Cerimonia consegna lauree in Piazza San Marco, modifiche alla viabilità pedonale

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre sono in programma le cerimonie di consegna delle Lauree in piazza San Marco. Per l’occasione, l’accesso alla piazza sarà contingentato nel rispetto delle disposizioni in atto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Per tutelare l’incolumità pubblica ed evitare qualsiasi forma di assembramento, è stata predisposta un’ordinanza che prevede l’eventuale modifica della viabilità pedonale attraverso l’istituzione di sensi unici e temporanei obblighi e divieti.

La Polizia locale, in caso di necessità, potrà procedere alla limitazione della circolazione pedonale anche con l’utilizzo di transenne mobili. In particolare, giovedì 24 settembre l’accesso alla piazza sarà regolato, come da ordinanza, a partire dalle ore 15.30 alle 18, o comunque fino al termine della cerimonia. Venerdì 25 settembre le consegne si terranno alle ore 11 e alle ore 16:30, per questo motivo le eventuali interdizioni e le modifiche alla viabilità pedonale saranno in vigore dalle ore 10 alle ore 18, o fino alla conclusione della cerimonia.