Happy Friday: dal 25 al 27 settembre tornano gli appuntamenti nel centro di Mestre

Cultura, musica, spettacoli, shopping e gastronomia ancora protagonisti nel nuovo appuntamento con l'”Happy Friday” mestrino, che in questa occasione estende il programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Tanti gli eventi diffusi per la rassegna giunta alla sua quarta edizione, che vede il coinvolgimento e il supporto di operatori, commercianti ed esercenti del centro di Mestre. Prossimi appuntamenti previsti il 31 ottobre, il 27 novembre e l’11 dicembre. Programma dal 25 al 27 settembre Piazza Ferretto: sabato 26 dalle 16 alle 19 e domenica 27 dalle 9 fino al pomeriggio l’iniziativa “Pane in piazza”, con laboratori didattici e incontri con esperti Piazzetta Coin: mercatino “Tutto in piazza” durante il weekend Largo Divisione Julia e vie del centro: sabato 26 e domenica 27, dalle 16.30 bar, osterie e ristoranti si sfidano in una competizione per decretare la miglior cicchetteria tradizionale. Via Palazzo: “Mercato dei portici” durante il weekend Via San Girolamo: “Canti e balli della Vendemmia”, sabato 26 con la Pro Loco di Mestre Via Allegri: chiude venerdì la mostra mercato “Bell’Italia” con stand aperti dalle 9 alle 21.30 Per la durata della manifestazione saranno tanti i concerti diffusi, con gruppi live in acustico, nelle postazioni musicali di via Poerio, Piazzetta Matter, Gallaria Barcella, via Allegri. Ad esibirsi: Master Acoustic Tribute To Rock, AcusticaMente, Carlotta Zentilini, Dirty Waters Blues Duo, Extravaganza, Roger Ramone. Sabato 26 la “Banda Vittoria” dalle 11, partendo da Piazza Ferretto, animerà le vie del centro, mentre nel pomeriggio sarà la volta della Banda di Tessera. Le vie coinvolte negli eventi Happy Friday a Mestre:

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Via Cappuccina • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Piazzale Leonardo da VInci • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre Chi decide di raggiungere il centro di Mestre in auto può parcheggiare nei piazzali e negli stalli strisce blu, dove la sosta è gratuita dalle ore 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell’Elettrotecnica). Tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all’iniziativa, inoltre, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.