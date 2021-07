Casier, un’estate all’insegna della cultura e del divertimento

Lunedì 5 luglio lo spettacolo di danza “Serata a Broadway” in piazza Pio X a Casier fa il pienone.

Un raddoppio di spettacolo in corsa, dopo il sold out registrato in meno di un’ora. I cittadini di Casier rispondono con entusiasmo alla chiamata di cultura, spettacolo e divertimento nelle piazze.

“L’Estate Casierese 2021 è partita alla grande – commenta soddisfatta l’Assessore alla Cultura Roberta Panzarin – malgrado le incertezze dettate dal perdurare della pandemia. Se lo scorso anno le iniziative sono state ridotte, quest’anno l’Amministrazione comunale ha fatto la scelta opposta, promuovendo un programma culturale con un cartellone farcito di appuntamenti, dagli spettacoli teatrali per grandi e piccini ai concerti musicali, da performance di danza a proiezioni cinematografiche sotto le stelle, cui si aggiungono i numerosi eventi organizzati dalla Biblioteca comunale e la mostra fotografica al porticciolo di Casier”.

In questo modo si è voluto dare una risposta alla voglia di cultura del territorio, cultura che non si è mai fermata a Casier, nemmeno durante la pandemia pur svolgendosi in diverse modalità, ma che adesso si riaccende più che mai di una rinnovata energia e di uno slancio contagioso, pur nel rispetto delle normative di sicurezza anti -Covid19.

“Abbiamo voluto fortemente questa ripartenza della cultura, con una progettualità molto varia, capace di intercettare i diversi gusti del pubblico e cercando di favorire le nostre realtà territoriali per dar voce e spazio a tutti e la risposta della gente è stata entusiasta e convinta”, prosegue Panzarin. “I primi tre eventi sono stati un vero successo, che contiamo di replicare anche per i prossimi. Per questo mi sento di ringraziare non solo il sindaco Renzo Carraretto e la Giunta per aver accolto le proposte con sempre grande partecipazione, il pubblico, gli artisti ma anche il grande aiuto offerto dal volontariato, dalla Protezione Civile ai singoli cittadini, segno di una grande sinergia che si è venuta a creare in questi tempi, di cui siamo molto orgogliosi”.

Lunedì 5 luglio in piazza Pio X a Casier va in scena “Serata a Broadway” a cura della Scuola di Danza Center Study Ballet di Rosita Noviello, con la collaborazione e il patrocinio del Comune. Dato il numeroso pubblico interessato a partecipare all’evento, per garantire il rispetto delle linee guida anti aggregazione, sono stati organizzati due spettacoli uno alle ore 20.00 e uno alle ore 21.00, quest’ultimo già sold out.

Il calendario dei prossimi appuntamenti sarà aggiornato attraverso il sito del comune e i canali social, con tutte le informazioni utili per prenotarsi e vivere l’offerta culturale di Casier nei mesi estivi.

