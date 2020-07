Casier, il tango nella piazza dedicata al Papa che lo salvò dalla scomunica

Tragos de Tango, in Piazza Pio X a Casier la chiusura dell’edizione “a chilometro zero” di Sile Jazz.

Le emozioni del tango argentino per appassionare una piazza intera. L’edizione tutta a “chilometro zero” di Sile Jazz, ripensata per questi tempi, valorizzando e dando voce innanzitutto ai tanti talenti locali, veneti e italiani, si conclude sabato 25 luglio, alle ore 21, in Piazza Pio X a Casier portando in scena la musica nostalgica, allegra e spesso coinvolgente del tango argentino fin dalle origini, quando gli emigrati italiani, trasferitisi a Buenos Aires in cerca di fortuna, incontrano i Gauchos della Pampa, i Creoli, gli schiavi neri liberati.

IL TANGO NELLA PIAZZA DEDICATA AL PAPA CHE LO SALVÒ DALLA SCOMUNICA. Visto inizialmente come ballo peccaminoso, il tango è avversato dai vescovi francesi. Ed è assai singolare che il tango a Casier torni proprio nella piazza dedicata a chi l’ha salvato dalla scomunica: la storia del tango, infatti, narra che Papa Pio X chiamò una coppia di tangueri per avere un’idea precisa del nuovo ballo e comprendere la ragione delle interdizioni richieste dalle autorità ecclesiastiche parigine. Ai primi del Novecento, infatti, il tango cominciava a sottrarre spazio in Europa al valzer e alla polka. Dopo l’esibizione privata, il Sommo Pontefice avrebbe detto come, malgrado apprezzasse di più la furlana, tanto da ispirare anche una poesia a Trilussa, non rilevasse grandi peccati in questo nuovo ballo, disponendo la revoca della sanzione ecclesiastica prevista per chi lo avesse praticato.

Piazzolla, Troilo, Di Sarli e molti altri compositori sono gli autori dei brani che saranno eseguiti dai Tragos de Tango, che non porteranno in piazza solamente la sonorità del tango più colto, ma anche le suggestioni legate al folklore argentino, riproponendo brani di milonghe e chacarere accompagnati dall’immancabile chitarra di Lino Brotto e il contrabbasso di Daniele Vianello, che è anche la voce del trio. E non poteva mancare l’affascinante strumento del Bandonéon, quasi un organo portatile capace di regalare straordinarie sonorità.

“Il nostro repertorio sarà un percorso in cui presentiamo brani più legati alla tradizione tanghera per spostarci un territorio più moderno e contaminato in cui Jazz & tango si fondono come ad esempio nei pezzi di Astor Piazzolla – spiega il trio – nei brani più moderni ci sarà anche molta improvvisazione come altro richiamo alla tradizione jazz”.

Sono canzoni che cantano la nostalgia di casa, la tristezza delle persone, le difficoltà ma anche l’amore per la propria terra, la felicità e la gioia, le speranze e le aspirazioni. Cantano la solitudine ma anche la lealtà e la fratellanza in caso di avversità.

La rassegna 2020 di Sile Jazz non a caso s’intitola Suoni Vicini: la musica diventa strumento per accorciare le distanze e unire le comunità in totale sicurezza con ingresso gratuito ma controllato. Per partecipare alla serata di tango di Casier, quindi, bisognerà prenotare il proprio posto online. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposterà nella palestra di via Basse a Casier.

