Mogliano, la Cultura non si ferma, né si è mai fermata

Lockdown culturale? Dipende dai punti di vista. Nonostante il periodo e le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, la cultura nella Città di Mogliano Veneto non si è mai fermata, trovando strade alternative prima, riaprendo gli spazi in sicurezza poi, supportando sia economicamente sia logisticamente le associazioni del territorio.

Ancora chiusi in casa per salvaguardare la salute di tutti, il gruppo Facebook arteAMOgliano ha svolto un ruolo importante, aiutando le persone a concentrare l’attenzione sull’arte, per far fluire il tempo senza cadere in preda a emozioni incontrollate, facendole invece emergere e scorrere in serenità. Un’iniziativa che, fin da subito, ha ricevuto il plauso e il supporto dell’assessore alla Cultura Giorgio Copparoni e di tutta la Giunta Comunale, destinata in un prossimo futuro a diventare una mostra negli spazi culturali della città.

Il ritorno del tradizionale Mercato del Lunedì ha coinciso poi con un suggestivo concerto dalle terrazze del Municipio, con diversi artisti che alternativamente si sono esibiti per dare alla città il senso di una benaugurante riapertura.

“Appena si è potuti uscire all’aperto – spiega l’Assessore alla Cultura Giorgio Copparoni – la Cultura è tornata al ruolo che le spetta: diffondere la bellezza, evidenziare le criticità dell’esistenza aiutando le persone a comprenderne il valore. Un percorso che passa attraverso mostre di artisti contemporanei, il Premio Arte Veneto, la riapertura del cinema all’aperto, la musica con Sile Jazz, lo spettacolo circense in Piazzetta del Teatro. La Cultura è pensiero, si esprime ogni volta che le persone si riuniscono per condividere emozioni. Quest’Amministrazione ha supportato, supporta e supporterà ogni iniziativa culturale del territorio, perché è patrimonio e beneficio di tutti i nostri concittadini”.

“Nell’incertezza assoluta del periodo più “caldo” del lockdown – conclude Copparoni – abbiamo continuato a programmare per il futuro prossimo, pronti a ripartire in tempi brevi con un ricco carnet di manifestazioni, a iniziare dallo Spazio Arte Urbano, sede di mostre che propongono novità ogni quindici giorni, garantendo al contempo la sicurezza sanitaria in ogni evento del territorio”.

Il carnet degli appuntamenti di luglio:

Martedì 21 luglio, alle ore 21.00, nel giardino dell’Hotel Villa Stucky arriva il secondo appuntamento con “I martedì d’estate” a cura dell’associazione Amici della Musica.

Venerdì 24 luglio, alle ore 10.00, Spazio Arte Urbano inaugura la mostra “(Im)permanenza” di Leonardo Checchia, visitabile fino a lunedì 27 luglio.

Venerdì 24 luglio, alle ore 20.30 in Piazzetta del Teatro, musica con le voci vibranti del concerto del Coro 7mogrado.

Lunedì 27 luglio, alle ore 20.30 in Piazza Caduti, lato Municipio, andrà in scena lo spettacolo teatrale de Gli Alcuni di Treviso.

Sempre da lunedì 27 luglio l’Associazione Officina 31021 di Mogliano Veneto proporne il Summer Nite Love Festival nel Parco delle Piscine. Il festival rientra tra le iniziative inserite in un progetto, frutto della co-progettazione tra Officina 31021 e Comune, per la realizzazione di azioni in favore dei giovani moglianesi nel biennio 2019/2020, approvato con delibera di Giunta Comunale a febbraio 2019. Tra gli eventi del festival, da segnalare il concerto dei “Nomadi Tribute Band 2020”, in programma domenica 2 agosto.

Prosegue la rassegna del cinema all’aperto in Piazzetta del Teatro, a cura del Cinema Teatro Busan, con nuovi titoli tutti da vedere.

