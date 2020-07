Confermato il Treviso Suona Jazz Festival, dal 2 al 6 settembre

Dopo un periodo particolarmente difficile, il Treviso Suona Jazz Festival torna in città.

Ideata dall’Associazione Culturale Urbano Contemporaneo, con la Direzione Artistica a cura di Nicola Bortolanza, la sesta edizione è pronta a offrire un ricco programma e una proposta culturale di qualità che, oltre alla musica, abbraccia anche il mondo del cinema e della fotografia.

Calendario eventi

Mercoledì 2 settembre, ore 20.45 – Cortile esterno di Palazzo Giacomelli

PAOLINO DALLA PORTA & DARIO CARNOVALE

Giovedì 3 settembre ore 20.45 – Chiesa di Santa Caterina

CINEMA & JAZZ “THE CAMERAMAN” con BRUNO CESSELLI

OPEN AIR CONCERTS

Venerdì 4 settembre, ore 20.45 – Teatro Comunale Mario del Monaco

ENRICO RAVA QUARTET

Sabato 5 settembre – Varie sedi

STEFFANI JAZZ TEACHERS

FRANCESCO BEARZATTI “TINISSIMA QUARTET” presenta il cd “ZORRO”

Domenica 6 settembre, ore 18.30 – Palazzo Sardone

PARTY DI FINE FESTIVAL

In ottemperanza alla normativa Covid-19, l’ingresso agli spettacoli è consentito tramite l’acquisto dei biglietti in prevendita. I posti disponibili per i concerti sono limitati e seguono le regole del distanziamento. Si raccomandano ai partecipanti si indossare la mascherina e di contribuire a non creare assembramenti.

Prevendite

Prevendite per “Paolino Dalla Porta & Dario Carnovale” e “Francesco Bearzatti Tinissima Quartet”

– Mezzoforte cd, Via Pascoli 11 (Tv) T 0422 540365

– Tramite bonifico scrivendo a [email protected]

Ingresso unico 15,00 euro

Prevendite per “Enrico Rava Quartet”

– Biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco

– Online su http://www.teatrostabileveneto.it/

Platea numerata 24,00 euro senza d.d.p.

Palchi e loggione numerati 21,00 euro senza d.d.p.

Prenotazioni per “Cinema & Jazz – The Cameraman”

– [email protected]

Ingresso su offerta responsabile

Prenotazioni per “Steffani Jazz Teachers” e “Party di fine festival”

– [email protected]

Ingresso gratuito

Info utili

Al momento dell’acquisto, in base a quando previsto dalla normativa Covid-19, ciascuna persona fornire nome, cognome, indirizzo email o numero di telefono di ciascun richiedente del biglietto.

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa Privacy.

