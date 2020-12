Casier, 11 dicembre giornata di recupero del vaccino antinfluenzale

Venerdì 11 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00, a Casier arriva la Giornata di recupero del vaccino antinfluenzale. Gli Over 65, i pazienti con patologie documentate (portando in visione l’esenzione del ticket) e le donne in gravidanza potranno recarsi nella struttura adiacente al Centro Sociale/Centro Anziani di Dosson, da tutti conosciuta come “Le Cucine”, accedendo da via delle Peschiere.

“Visto l’orario prolungato – dice il Sindaco Renzo Carraretto – mi raccomando di non arrivare in massa alle 15.00, di evitare assembramenti e di attenersi alle misure di sicurezza ben note a tutti, al fine di agevolare il lavoro dei medici e assicurare la possibilità di ricevere il vaccino in totale serenità”.

