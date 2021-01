Casalinghi Brandolisio sas

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Anche il Signor Ettore Brandolisio ha saputo sfruttare con la sua intelligenza e l’operosità oltre che con l’ingegno e il talento innato, le opportunità che offriva negli anni dell’immediato Dopoguerra e negli anni Sessanta il mercato delle forniture per la casa e la famiglia.

Già nel 1944 pensò bene quindi di allestire un negozio proprio nella piazza centrale di Mogliano quella dove c’era anche il Municipio e lo rifornì di oggetti e attrezzature utili per la famiglia e la casa con utensileria, servizi completi di piatti e posate di svariato tipo e ovviamente di cucine economiche.

Aggiunse la vendita con il servizio a domicilio delle bombole di gas per cucinare, visto che ormai le casalinghe volevano smettere di dover adoperare la legna ed anche il carbone. Anche a costo di grossi sacrifici e sforzi le famiglie facevano di tutto per comprare le cucine economiche perché non facevano sporco e perché funzionassero non c’era bisogno di aspettare che o la legna o il carbone prendesse bene fuoco per poter cucinare i cibi e le vivande. Erano anche molto più pratiche, bastava premere un pulsante ed il fuoco si accendeva automaticamente.

Quel tipo di servizio divenne ben presto un vero e proprio business, utile per le famiglie, semplice da eseguire e soprattutto molto lucroso per il commerciante.

Durante quel lungo periodo durato fino a quando in tutti i paesi d’Italia fu attuata la conduttura del gas metano ed attivata la distribuzione a tappeto per le famiglie, fruttò al signor Brandolisio guadagni enormi ed investimenti importanti in siti adatti per negozi ed appartamenti nel Centro di Mogliano.

Oggi è un elegante e raffinato negozio specializzato nella vendita di articoli per la casa con un ampio assortimento di articoli d’argento e swarovski, gestito, con saggezza ed oculata amministrazione, assieme all’intero ed ingente patrimonio immobiliare della famiglia Brandolisio, dalla figlia unica erede del signor Ettore, signora Eddy Brandolisio, alla quale io faccio i più sentiti complimenti!

