Carola Arena

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Classe 1965, è stata Sindaco di Mogliano dal giugno 2014 al giugno 2019. Nel mese di giugno del 2020 ha abbandonato la politica, dimettendosi da Consigliare Comunale del Comune di Mogliano Veneto, nonostante fosse stata regolarmente eletta durante la precedente competizione elettorale.

Seguendo alla lettera il suo programma comunicato agli elettori durante la campagna elettorale che le ha dato la poltrona di Sindaco di Mogliano, ha dedicato un intero mandato soprattutto a ridisegnare la viabilità di Mogliano, riuscendo a sistemare e ad asfaltare quasi tutte le strade del centro della città e buona parte di quelle della periferia del paese.

Lei stessa ricorda, scrivendo su Facebook, che con i lavori eseguiti, dei quali alcuni veramente importanti, la città si è rinnovata notevolmente. Inoltre – continua – dicendo di aver lasciato tanti cantieri in corso e tante opere pubbliche a bilancio.

I moglianesi di sicuro per questo la ricorderanno benevolmente per parecchio tempo.

E scrive ancora che in tutto il periodo del mandato nel quale è stata Sindaco di Mogliano le sue maggiori preoccupazioni hanno riguardato il riassetto del territorio e il miglioramento dell’ambiente e della vita dei moglianesi. Col suo paziente operare giorno per giorno – si legge ancora – Mogliano è diventata una città che investe sull’ambiente, sulla qualità della vita delle famiglie, sulla sicurezza, la cultura e il turismo, oltre che sulla scuola e sullo sport. Insomma un vero paradiso terrestre! Peccato che i cittadini di Mogliano forse non le hanno creduto in pieno e non l’hanno rieletta.

Non è riuscita a completare interamente il suo programma di azione politica non essendo stata rieletta, avendo perso il ballottaggio per soli 45 voti con il nuovo Sindaco Davide Bortolato.

Ma, conoscendo il suo carattere e la sua testardaggine, non si arrenderà facilmente e preparerà la sua rivincita alla prossima tornata elettorale fra cinque anni.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti