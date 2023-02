Carnevale di Venezia: la parata dei sognatori scivola sulle acque del Canal Grande tra fuoco, danza, musica e acrobazie

Sono le creature magiche, le voci, i corpi danzanti dei ballerini e acrobati che questa sera hanno dato il via all’apertura ufficiale del Carnevale di Venezia 2023 “Take Your Time For The Original Signs”. Un maestoso palcoscenico navigante, con alcune scenografie di opere messe in scena al Teatro La Fenice, ha solcato le acque del canale più famoso al mondo per dare vita a una performance, “Original Dreamers”, che ha saputo incantare il pubblico.

Un percorso durato un’ora, dalla Stazione al Bacino San Marco, a bordo di una sorta di teatro galleggiante a cielo aperto, dove si sono mischiati gli elementi della natura, le simbologie della Zodiaco e della tradizione del Carnevale. Migliaia di spettatori hanno seguito lo spettacolo dalle rive in totale sicurezza.

Su uno sfondo bianco come le pietre fondanti dell’architettura della città lagunare, cinquanta artisti vestiti con le splendide creazioni degli storici Atelier veneziani hanno dato vita a uno show itinerante lungo il Canal Grande con la magia senza tempo dell’Unicorno, con la rappresentazione della caccia al Toro e i suoi dodici maiali nel segno della tradizione, con ballerini e acrobati che nelle loro movenze hanno dato forma al segno originario, così come vuole il tema di quest’anno. Il tutto, sulle note di un quartetto lirico di straordinarie voci che hanno interpretato le arie d’opera, mentre i percussionisti davano il ritmo a questo sogno viaggiante, contraddistinto dal fuoco che illuminava il buio della sera e si rifletteva sulle acque nel segno del calore e della rinascita.

Una speciale Colombina era bordo di questo palcoscenico navigante: Alice Bars, Maria del Carnevale 2022, con un abito realizzato appositamente per l’occasione, tempestato di luci per risplendere nella notte e trasportare il Carnevale in un suggestivo e ancestrale viaggio verso l’edizione del 2023. Da Ca’ Corner, sede della Citta metropolitana di Venezia, hanno seguito l’evento gli esponenti della Giunta comunale del sindaco Luigi Brugnaro, oltre ad autorità civili e militari.

L’Opening Parade è una produzione di Vela Spa per il Carnevale di Venezia 2023, dal concept del Direttore artistico Massimo Checchetto con la regia di Enrica Crivellaro. Tra le maestranze artistiche coinvolte: Opera Fiammae; Psycodrummers; RandB. Collective; Compagnia l’Arte dei Mascareri; il quartetto lirico composto dalla soprano Silvia Celadin, il baritono Alberto Zanetti, il tenore Riccardo Gatto e il mezzosoprano Francesca Gerbasi; Viola Cappelli; la Maria del Carnevale 2022 Alice Bars; gli atelier veneziani Atelier Pietro Longhi, Antonia Sautter Creation, Nicolao Atelier, La Bauta; la Compagnia Teatrale Pantakin. Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.carnevale.venezia.it