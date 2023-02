Mogliano Rugby batte il Cus Torino 32 – 15

Una vittoria meritata che serve sicuramente al morale della squadra biancoblù. Due squadre che oggi presentavano necessariamente un po’ di turnover e che si sono date battaglia per tutti gli ottanta minuti. Un Mogliano che ha saputo essere concreto nei momenti in cui occorreva marcare e consistente in difesa per gran parte del match, concedendo le due mete finali agli ospiti a risultato ormai acquisito.

I padroni di casa partono subito forte con D’anna, al rientro da titolare dopo un lungo periodo, che al terzo minuto va a marcare la prima meta. Botta e risposta sui calci di punizione tra Avaca e Reeves, poi Mogliano grazie a drive devastanti costruisce altre due mete, prima con Fabi e poi con Meggiato. Quest’ultima in situazione di inferiorità numerica per il giallo preso da capitan Derbyshire nelle azioni precedenti, nelle quali Mogliano commette alcuni falli ma resiste ai tentativi del Cus nei propri 5 metri, riuscendo poi a risalire il campo e marcando la terza meta che segna il risultato con cui si chiude anche la prima frazione, 22 a 3.

La ripresa continua sulla stessa falsariga, con Mogliano che si rende spesso pericoloso e con la doppietta realizzata dal Player of the match di giornata Niccolò Ceccato, oggi schierato tallonatore titolare. Le due mete, marcate entrambe da drive, portano il risultato sul 32 a 3 e chiudono di fatto le sorti dell’incontro. Come sempre il Cus non smette mai di giocare fino alla fine e riesce a marcare due mete, la seconda a tempo ormai scaduto. L’arbitro Daniele Pompa, alla prima designazione ufficiali in partite con squadre di TOP10, fischia la fine delle ostilità e manda tutti negli spogliatoi.

Prossimo impegno sabato 25 febbraio, a Padova per il quinto turno di Coppa Italia contro il Petrarca, kick off previsto per le ore 13.00.

Queste le parole al termine della gara di Nicola Mazzucato, assistant coach biancoblù: “Sicuramente una partita che ci aiuta per ritrovare fiducia, ne avevamo bisogno. Buona la risposta vista in campo anche da chi ha avuto finora poco spazio per giocare. Si sono viste buone cose in attacco e anche difesa, dovremo stare attenti a non subire cali di tensione che ci sono stati e che contro squadre come Torino, che non mollano mai, ci fanno rischiare di prendere mete. Lavoreremo ancor sulla disciplina, e anche sulla gestione del territorio e dei ritmi di gara per non complicarci le la vita da soli. Di postivo anche l’attitudine dei tragazzi, era un partita che per la classifica non diceva molto, ma abbiamo giocato contro una diretta avversari per la salvezza in campionato per cui era ed è stato importante fare bene.”

Il Tabellino:

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 4 febbraio 2023

Coppa Italia, IV giornata

MOGLIANO VENETO RUGBY v CUS TORINO 32 – 15 (22 – 3)

Marcatori: pt. 3′ m. D’anna M. tr. Avaca G. (7-0); 10′ cp. Avaca G. (10-0); 12′ cp. Reeves G. (10-3); 18′ m Fabi F. tr. Avaca G. (17-3); 31′ m. Meggiato M. (22-3);

st. 48′ m. Ceccato N. (27-3); 55′ m. Ceccato N. (32-3); 77′ m. Loro tr. Reeves G. (32-10); 82′ m. Reeves G. (32-15);

Mogliano Veneto Rugby: Viotto; D’Anna (55′ Abanga), Dal Zilio, Mare, Coletto; Avaca G., Fabi (55′ Garbisi); Derbyshire (Cap.)(61′ Baldino), Meggiato (52′ Franchin), Finotto (68′ Bocchi); Piantella, De Klerk; Avaca E. (58′ Tripodo), Ceccato N. (63′ Boscain), Chalonec (68′ Triunfo)

all.: Mazzucato

Cus Torino: Monfrino; Caiazzo (60′ Bellazzo), Modena, Groza (75′ Reeves E.), Vaccaro; Reeves G. (Cap), Loro (75′ Civita); Pedicini, Spinelli (29′ De Biaggio), Riccardi; Dreyer, Noa (73′ Andreica); Barbotti (60′ Craig), Sangiorgi (32′ Caputo), Valleise (72′ Pais)

all: D’Angelo

Arb. Daniele Pompa (Chieti)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Cartellini: 26′ giallo Derbyshire (Mogliano Veneto Rugby)

Calciatori: Avaca G. 3/6 (Mogliano Veneto Rugby); Reeves G. 2/3 (Cus Torino)

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 6° C., terreno di gioco appesantito ma in discrete condizioni, spettatori circa 300.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 5; Cus Torino 0

Player of the match: Niccolò Ceccato (Mogliano Veneto Rugby)

Ufficio Stampa Mogliano Veneto Rugby