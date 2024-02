Carnevale di Venezia 2024: tradizioni regionali in Piazza San Marco

Lunedì 12 febbraio i Carnevali della tradizione tornano in Piazza San Marco

VENEZIA. ll Carnevale di Venezia 2024 è destinato a stupire gli spettatori con un affascinante viaggio attraverso le tradizioni regionali italiane.

Lunedì 12 febbraio i Carnevali della tradizione tornano in Piazza San Marco dove spiccheranno le esibizioni uniche di otto regioni d’Italia, offrendo uno spettacolo che unisce il fascino delle maschere carnevalesche con la ricchezza delle tradizioni culturali.

Tradizioni regionali in Piazza San Marco: un viaggio incantato

Da nord a sud, Piazza San Marco si trasforma in un palcoscenico incantato, dove i costumi tipici di otto regioni italiane prenderanno vita.

Dal Carnevale Teanese con la sua rappresentazione onirica della vita del paese ai vivaci colori delle maschere siciliane, gli spettatori saranno immersi in un viaggio attraverso le tradizioni uniche che caratterizzano ogni angolo d’Italia.

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

Il successo e la diversità del Carnevale di Venezia sono resi possibili grazie alla collaborazione con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli).

Con le sue 6300 associazioni Pro Loco, l’Unpli si conferma come il custode nazionale del patrimonio culturale immateriale, promuovendo e preservando le tradizioni che rendono unico il tessuto culturale italiano.

Esplorando le maschere e le storie di ogni Regione

Con oltre 200 figuranti provenienti da diverse regioni, l’evento offre uno sguardo ravvicinato alle maschere e alle storie che caratterizzano ogni parte del paese.

Dalla commedia dell’arte della Calabria con il Giangurgolo, al Carnevale Castignanese delle Marche con la sfilata dei Moccoli, ogni regione contribuisce a creare un affascinante mosaico di tradizioni e folklore.

