Circuito Cinema: numero crescente di spettatori per le pellicole in lingua originale

VENEZIA. Il Circuito Cinema del Settore Cultura del Comune di Venezia sta vivendo un notevole aumento di spettatori, grazie all’ampia programmazione di film in lingua originale. Questa scelta, estesa non solo nei giorni feriali ma anche durante i festivi, sabato e domenica, sta dimostrando di essere vincente, con un totale di 33.218 spettatori paganti nelle proiezioni dedicate.

Recenti statistiche evidenziano il successo di questa iniziativa, come nel caso del film “Povere creature!” al Rossini, che ha attirato 241 spettatori nei doppiati e ben 279 nella versione originale durante gli spettacoli della scorsa domenica. Situazione analoga per “Il ragazzo e l’airone” a inizio gennaio 2024. Un segnale chiaro di apprezzamento da parte del pubblico.

Cresce la visione di film in lingua originale

La tendenza a programmazioni esclusive in lingua originale si estende anche ai Classici Restaurati, come quelli curati dalla Cineteca di Bologna, tutti presentati esclusivamente in versione originale sottotitolata.

Giorgia Pea, consigliera delegata alla “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”, ha commentato: “Oltre a rispondere al gusto sempre più diffuso del pubblico, crediamo che questa scelta rappresenti un valore aggiunto in termini di accessibilità. Un servizio non solo apprezzato dai frequentatori abituali, ma anche da studenti universitari, dato il prestigio dei corsi di lingua offerti da Ca’ Foscari, affermata eccellenza a livello nazionale.”

Le sale cinematografiche sono aperte a tutti, con particolare attenzione agli studenti. Il progetto con le scuole sta già riscuotendo grande adesione, evidenziando l’interesse crescente della comunità. Per ulteriori dettagli e programmazioni, visita il sito ufficiale del Circuito Cinema Venezia-Mestre: link.

