Clamoroso Hamilton alla Ferrari

Una trattativa lampo porta il clamoroso annuncio che Lewis Hamilton, dalla stagione 2025, sarà il nuovo pilota della Scuderia Ferrari.

Anche se la Ferrari non vince da molti anni, c’è sempre un alone leggendario che la circonda, portando qualsiasi pilota (e non) a sognare un giorno di poterla guidare e riportare alla vittoria. Ci sono caduti dei campioni del mondo navigati come Fangio, Prost, Schumacher, Alonso e Vettel. Raccogliendo però pochi frutti, tolto il fenomeno tedesco.

Che Lewis Hamilton avesse un debole per la rossa si è sempre saputo, ma visti i numerosi precedenti e la quasi intera carriera trascorsa in Mercedes sembrava impossibile ormai che un giorno potesse capitare. Soprattutto visto l’avanzare dell’età e i quaranta anni in arrivo.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport tre anni fa aveva dichiarato tutto il suo amore per la rossa:

“Per tanti anni, quando sono venuto a Monza, camminando accanto ai tifosi… potevo sentire che dicevano “Vieni in Ferrari!”. Questo mi scaldava il cuore, ma è abbastanza incredibile che non abbia mai guidato per Ferrari in tanti anni. Perché è un sogno per chiunque, un traguardo da raggiungere. Non è mai stato davvero possibile e non saprò mai del tutto con precisione perché. Auguro loro il meglio e nel mio prossimo futuro continuerò a impedire loro di vincere il mondiale. Ho visto le foto dei loro piloti e il rosso è sempre il rosso. Ho un paio di Ferrari, a casa. Posso guidare quelle, ma non la Ferrari F1″

Anni di Rumors, di possibili contatti e altrettanti scontri in pista. Di Mondiali vinti all’ultima curva come il suo primo a Interlagos a scapito di Massa, e altri chiusi già in estate. Di lotte per il mondiale prima con Alonso e poi con Vettel. Fino ai testa a testa con Leclerc. E alla fine Hamilton ci è arrivato, nella maniera più clamorosa e veloce possibile.

A pochi giorni dal rinnovo di Charles Leclerc come prima guida e mentre tutti stavano attendendo quello di Carlos Sainz Jr., ecco la bomba che ha deflagrato il mondo dei motori: Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025.

La carriera di Hamilton

Sette mondiali vinti, come il grandissimo Schumacher. 103 vittorie, 104 Pole position, 65 giri veloci, 197 podi. Numeri unici, che ne fanno il vero e proprio fenomeno di questo sport. Ma la differenza il pilota inglese non l’ha fatta solo su pista. Si è sempre messo in prima fila anche per battaglie ben più importanti a livello umanitario.

Uno dei primi a seguire il movimento Black Lives Matter contro le violenze della polizia sugli afroamericani e contro il razzismo (di cui fu vittima fin da bambino). Il pilota inglese è stato anche tra i primi a manifestare contro il governo Ungherese per la legge anti-Lgbtq. E ancora, il casco arcobaleno durante i Gran Premi di Qatar e Arabia Saudita. Ogni sua parola al di fuori del mondo delle corse è dedicata ai diritti umani e sociali, alle minoranze, all’istruzione dei bambini in paesi dove studiare non è un diritto. Con buona pace della FIA che vorrebbe dei piloti che parlassero solo di motori.

Il vecchio e il giovane

Dal 2025 Lewis Hamilton riuscirà così quindi finalmente a vestirsi di rosso e a guidare per la prima volta la macchina dei suoi sogni. A far coppia con lui sarà Charles Leclerc, fresco di rinnovo. Con tanti saluti a Carlo Sainz. Ma come sarà questa nuova coppia?

Hamilton è un cannibale, un martello. Di certo non lascerà strada al giovane talento monegasco. Leclerc non è uno che fa sconti. Sa quanto vale e le sue potenzialità ancora inespresse. Chiedere a Vettel e a come lo ha scalzato come Leader della squadra.

Entrambi non sono nuovi a duelli ruota a ruota anche a costo di rischiare di non finire la gara. Che sia un compagno di squadra o meno. Non sono nemmeno propensi a eseguire gli ordini di Scuderia. Tutto dipenderà anche dalla macchina, al momento inferiore alla Red Bull di Verstappen.

Questa stagione deve ancora cominciare e già stiamo pregustando la prossima, in attesa del Dream Team dei sogni di tutti i tifosi del cavallino.

Photo Credits: Di Interceptor73 – https://www.flickr.com/photos/79618484@N02/48713192873/in/album-2157710815524681, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89072177