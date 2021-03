Nemmeno le restrizioni dettate dal Covid e le difficoltà logistiche nell’arrivare a Venezia, hanno fermato la presenza al Presidio degli uomini dei Sindacati unitari dei Pensionati che hanno aderito all’appello nazionale “Cari uomini, abbiamo un problema”, iniziativa che si è svolta in Campo San Geremia nel pomeriggio della Giornata Internazionale delle Donne.

“Con la nostra presenza – sottolinea Daniele tronco, Segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia – abbiamo voluto testimoniare la necessità di una presa di coscienza prima di tutto del genere maschile, proprio perché ci stiamo impegnando per affermare una cultura diversa, come già avvenuto lo scorso anno con l’ iniziativa Spiantiamola!, sempre riferita alla violenza contro le donne . Bisogna alzare l’attenzione su questi fatti gravissimi, ormai tragicamente quotidiani.

Pur dovendo essere in pochi qui a Venezia a causa delle restrizioni dovute al Covid – conclude Tronco – siamo stati presenti in tutto il Territorio metropolitano con la consegna delle quasi 5mila piantine di primule alle ospiti ed operatrici delle Case di Riposo, tradizione che quest’anno assume il significato ancor più importante della vita che riprende, nonché del far mantenere vivo il contatto con l’esterno”.

