Comune di Carbonera

COMUNICATO STAMPA

CARBONERA: “D ESTATE D ESCALSI” A VASCON DI CARBONERA.

D ESTATE D ESCALSI

23 e 24 luglio 2021 a VASCON di Carbonera (TV)

Riferisce il Gruppo Ricreativo Culturale 86:

“Per il secondo anno consecutivo, causa problematiche legate al COVID, non siamo riusciti a programmare e organizzare la FESTA D’ESTATE, ferma alla sua 32^ edizione e siamo molto dispiaciuti. L’impegno richiesto per seguire tutte le nuove normative è parecchio dispendioso per una realtà fatta di volontari come la nostra e pure le tempistiche, con il susseguirsi di nuovi decreti, non sono state di nostro aiuto.

Aspettando CO I PIE’ DESCALSI (a cui stiamo lavorando) dal 16 al 20 Settembre, abbiamo organizzato una due giorni di FESTA e MUSICA LIVE il prossimo weekend, il 23 e 24 Luglio !!!

Abbiamo pensato di dover e poter comunque continuare a promuovere la musica live a modo nostro, riadatteremo l’area concerto rispettando le nuove normative e cercheremo, con le nostre possibilità, di coinvolgere e regalare due serate di festa e buona musica a tutti i nostri amici, ai nostri compaesani e ad una buona parte del pubblico affezionato alla FESTA D’ESTATE.

Abbiamo dunque individuato due giorni nel periodo tra la festa e il festival Co i piè descalsi e speriamo di avere una buona risposta da parte di tutti.

Venerdì sera ospiteremo i RADIOFIERA, che hanno scelto proprio VASCON per presentare ufficialmente l’uscita del loro ultimo album “DE CHI SITU TI?”

Il nuovo progetto discografico dei Radiofiera contiene 11 brani inediti, tutti rigorosamente in dialetto veneto, ormai una vera e propria cifra stilistica della band trevigiana: «Penso di aver raggiunto il mio apice nella scrittura in dialetto – sostiene Bizzarro dei Radiofiera– direi che DE CHI SITU TI? può essere considerato il disco della maturità dei Radiofiera. I testi parlano essenzialmente di identità, ma slegandola finalmente dal concetto trito e sterile di territorio: cantiamo un confine liquido, in evoluzione, e che pure ci chiama a conoscerci e riconoscerci l’un l’altro. “De chi situ ti?” (traduzione: “di chi sei, da dove vieni, a chi appartieni?”) è la domanda-passaporto in ogni parte del mondo, in ogni lingua, e dalla cui risposta ci si aspetta un qualche segno di riconoscimento: un nome, una città, un quartiere, tanto può bastare. Mentre tutto muta, rimaniamo sempre alla ricerca di una radice comune, un centro gravitazionale, da cui rifondarci come società. E non è detto che questa radice non possa essere ritrovata anche in chi viene da molto lontano».

Sabato invece ospiteremo sul nostro palco i SAVANA FUNK.

I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa, hanno un nuovo, atteso album uscito questa primavera.

Dopo la grande esperienza live dei Jova Beach Party, i concerti estivi organizzati da Jovanotti nel 2019 e l’ospitata a Propaganda Live, il seguitissimo programma su La7, tornano a VASCON per presentare il loro ultimissimo progetto.

L’area concerti sarà circoscritta e ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. I concerti inizieranno alle 21.30.

Ad accompagnare le due serate di musica anche un servizio bar, birreria e paninoteca sempre curato dal Gruppo 86. Entrambe le sere i cancelli apriranno alle 18.00.

Siamo fiduciosi ci sia una buona risposta di pubblico e che tutti possano godere di due serate di buona musica live e festa nel pieno rispetto delle normative.

Vi aspettiamo numerosi!” Tutte le info sul sito www.gr86.it o sui canali social del Gruppo