Cavallino Treporti. Moser presenta i suoi vini

IL CAMPIONE DI CICLISMO FRANCESCO MOSER PRESENTA I SUOI VINI DELLA VAL DI CEMBRA AL RISTORANTE FRONTEMARE “DA GERRY” DI CAVALLINO-TREPORTI (VE) La serata di gala con menu di pesce a scelta è organizzata in collaborazione col titolare del locale, Mauro Teso, per questa sera, 22 luglio, alle ore 20 in via Reno 52, a Cavallino-Treporti

Il ristorante frontemare “Da Gerry” di Ca’ di Valle, abbinandola ad un ricercato menù di pesce a scelta, domani sera dalle 20 presenta la produzione vitivinicola del maso vescovile trentino del campione di ciclismo Francesco Moser. Durante la serata di gala, con i figli Carlo e Francesca, l’enologo Moser presenterà migliori vini Trentodoc e Doc Trentino provenienti dai 17 ettari della sua azienda coltivati a viti Muller Thurgau, Traminer, Chardonnay, Moscato Giallo, Lagrein, per una produzione che sfiora le 120mila bottiglie annue.

“Dal 1984” racconta la famiglia Moser “i nostri spumanti Metodo Classico sono un esempio dell’alta qualità prodotta nella nostra azienda. L’intero processo produttivo, dalla pigiatura delle uve alla fase finale di sboccatura, è interamente svolto nella nostra cantina a Maso Warth”.

“La gamma dei vini fermi” aggiunge Moser “rappresenta la nostra selezione di quei vitigni che negli anni hanno saputo esaltare la migliore espressione dei nostri vigneti e del territorio trentino. Le prime bottiglie sono state prodotte nel 1979 nella nostra vecchia cantina a Palù di Giovo”.