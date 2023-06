Carabinieri Treviso: arresti, denunce e sequestro armi bianche

I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno effettuato nelle scorse ore un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ea verifiche sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Una sessantina i militari dell’Arma complessivamente impiegati, in particolare, nei Comuni di Treviso, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco Veneto e Vittorio Veneto dalle 19.00 di ieri sino a tarda notte, che hanno proceduto all’identificazione di più di 400 persone e al controllo di quasi 350 veicoli.

TREVISO – Un arresto in flagranza per resistenza a Pubblico Ufficiale è stato operato verso le 23 di ieri all’esito di un intervento presso un esercizio pubblico in via Tripoli di Montebelluna dove un 22enne di origini tunisine stava tenendo comportamenti molesti nei confronti degli avventori. Lo straniero, all’invito di placare il proprio atteggiamento, strattonava e spintonava gli operanti, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Sempre nel montebellunese un 34enne è stato sorpreso alla guida senza patente con tasso alcolemico pari a quasi 1.40 gr./lt. e un 60enne con tasso alcolemico superiore al consentito, nonché, in via amministrativa, i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di svariati soggetti trovati in possesso – alcuni alla guida di autovettura ed altri controllati presso parchi pubblici e parcheggi di centri commerciali – di ridotti quantitativi di hashish e marijuana.

A Treviso un 25enne è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché a seguito di controllo su strada veniva trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di quasi 20 cm., sequestrati.

Nove le persone denunciate nel coneglianese: un autore di furto di ciclomotore in Chiarano, cinque individui alla guida di autovetture e motocicli trovati con valori alcolemici superiori al consentito, ovvero rifiutatisi di sottoporsi all’alcoltest, uno straniero di origini marocchine di San Vendemiano rintracciato a Conegliano nonché avesse a suo carico un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune, nonché, in Oderzo, un 15enne del posto trovato in possesso di un coltello con lama superiore a 7 cm e un 18enne in stato di ubriachezza molesta.

Nella zona di Castelfranco Veneto, denunciato un 40enne bosniaco e un 57enne del veneziano per ricettazione e riciclaggio, essendo stato lo straniero trovato in possesso di un ciclomotore privo di targa, con telaio abraso precedentemente acquistato su internet dal soggetto veneziano. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Nel vittoriese si sono registrati tre deferimenti in stato di libertà, nella notte, per guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, con relativi ritiri delle patenti di guida dei trasgressori.