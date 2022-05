Capitale Italiana Cultura, MiC: al via il Cantiere città. Chioggia e Vicenza tra le 10 finaliste

Un percorso di valorizzazione per le città finaliste a Capitale italiana della cultura 2024. Dal 23 maggio parte la prima masterclass del progetto congiunto Segretariato generale MiC e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Partirà il prossimo lunedì 23 maggio al Ministero della cultura la prima Masterclass del progetto “Cantiere città. Un percorso di valorizzazione per le finaliste a Capitale italiana della cultura 2024”, organizzata dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Si tratta di un piano di “capacity building” che ha lo scopo di valorizzare i progetti presentati in occasione della candidatura, che verrà attuato tramite un programma di iniziative ideate e svolte congiuntamente dal servizio VI del Segretariato Generale MiC e dalla Fondazione.

Articolato in un percorso comune per tutte le 10 città finaliste e in incontri specifici per ogni città candidata, consisterà in due masterclass di due giornate, in presenza, – all’inizio e alla fine del progetto – più quattro masterclass online durante l’anno, e in altri due workshop online e uno in presenza specifici per ognuna delle città.

A partecipare saranno tutte le città finaliste: Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Sestri Levante con il Tigullio, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Viareggio e Vicenza, inclusa Pesaro designata Capitale italiana della cultura 2024.

LA PRIMA MASTERCLASS, 23 E 24 MAGGIO – I lavori del 23 maggio, si svolgeranno presso la Sala Emeroteca della sede del Collegio Romano del MiC – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – e saranno introdotti da un saluto istituzionale del Sottosegretario di Stato, Senatrice Lucia Borgonzoni, e della direttrice della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, Arch. Alessandra Vittorini.

Successivamente i lavori saranno dedicati alla presentazione dei progetti di candidatura da parte delle città e all’individuazione dei punti di forza di ciascun programma.

A questa prima giornata ne seguirà una seconda, quella di martedì 24 maggio, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sede della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, dedicata al coinvolgimento di ciascun comune in tavoli tematici e alla individuazione condivisa degli argomenti che verranno sviluppati attraverso le successive masterclass a distanza. I partecipanti, successivamente, si alterneranno in colloqui individuali con gli esperti presenti.

Nel corso dell’anno saranno organizzate anche le quattro masterclass online dedicate alle finaliste su temi significativi per le città. Inoltre, per ciascuna di loro verrà realizzato un calendario di tre incontri, di cui uno in presenza, volti a supportare l’implementazione dei progetti proposti in sede di selezione, tenendo conto delle diverse realtà territoriali. In particolare, si darà importanza alla creazione di reti territoriali e all’accompagnamento verso l’individuazione di fonti finanziarie potenzialmente attivabili, come bandi e iniziative a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale, relativi a opportunità di messa in rete e di finanziamento per lo sviluppo delle città a base culturale.