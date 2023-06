Comano Terme, i Campionati Italiani di ciclismo su strada

I Campionati Italiani di ciclismo su Strada si terranno a Comano Terme, in Trentino, dal 22 al 25 giugno 2023. L’evento, organizzato dal GS Alto Garda, prevede gare a cronometro e in linea per diverse categorie, su un percorso impegnativo e vario, con salite e discese tecniche. Tra i partecipanti, il team UC Trevigiani Energiapura Marchiol, tra cui Matteo Zurlo.

COMANO TERME – Dal 22 al 25 giugno la famosa località termale trentina ospiterà i Campionati Italiani di ciclismo su Strada, organizzati dal GS Alto Garda. Una sfida avvincente e varia, con salite e discese tecniche, che metterà alla prova i migliori atleti italiani.

Le gare a cronometro si svolgeranno giovedì 22 e venerdì 23, con partenza e arrivo a Sarche, su un percorso di 25,7 km. Tra gli atleti dell’ UC Trevigiani Energiapura Marchiol ci saranno Giacomo Cazzola, Andreas Presti e Samuele La Terra Pirrè per la categoria under 23 e Matteo Zurlo per la categoria elite.

La prova più attesa sarà la corsa in linea elite maschile di sabato 24, che sarà trasmessa in diretta su Rai 2. I partecipanti dovranno affrontare 225 km con un dislivello complessivo di 3.730 metri, partendo alle 11.10 da Comano Terme. Per l’ UC Trevigiani Energiapura Marchiol ci saranno Matteo Baseggio, Cristian Rocchetta e Matteo Zurlo.

Domenica 25 sarà il turno della corsa in linea donne elite, sempre con partenza da Comano Terme alle 13.15.

I Campionati Italiani saranno un’occasione imperdibile per ammirare i campioni del ciclismo su strada italiano in un contesto naturale e suggestivo come quello delle Terme di Comano, note per le loro acque curative e il loro parco di 14 ettari.

In quattro giorni di gara si assegneranno nove titoli nelle varie categorie, con oltre 400 atleti in gara.

