Alcuni consigli e informazioni per chi vuole aumentare la propria percezione di sé e la propria consapevolezza interiore, sfruttando i benefici di un contesto naturale unico al mondo: l’isola di Aruba.

CARAIBI – La mindfulness è una pratica di meditazione che ci aiuta a essere più consapevoli di noi stessi e della realtà che viviamo nel qui e ora, senza giudicarla. Questa tecnica unisce la saggezza del buddhismo e le scoperte scientifiche sullo stress, ed è molto efficace per il nostro benessere psicofisico, soprattutto se la facciamo in contatto con la natura.

Aruba è la meta ideale per chi vuole ritrovare la pace interiore. Questa piccola isola dei Caraibi del sud è un paradiso di sole, spazi aperti, sicurezza e allegria. Qui ci sono alcune attività che ci permettono di lasciare andare le tensioni, rallentare i ritmi e riconnetterci con il nostro io più profondo. Non si tratta solo di spa vista mare o relax a bordo piscina, ma di esperienze che partono da noi stessi.

Meditazione alla Butterfly Farm

La Butterfly Farm è uno dei luoghi più calmi e rilassanti di Aruba. Lo sa bene Shanti, un’insegnante locale di yoga e meditazione che da oltre 18 anni lavora in questa riserva. Ha scelto questo posto per insegnare la mindful walking, o meditazione camminata. Shanti dice: “La mindful walking si può fare ovunque, ma qui al giardino delle farfalle è più facile. Camminare in un luogo così tranquillo e pacifico ci fa sentire più calmi e sereni”.

Snorkeling nel Mar dei Caraibi

L’acqua è uno degli elementi naturali che ci fa sentire più consapevoli di noi stessi e del nostro benessere. Se poi l’acqua è trasparente e piena di pesci colorati, è ancora meglio. Fare snorkeling nelle acque turchesi di Aruba è un’esperienza che fa bene al corpo e alla mente. Ci aiuta a prestare attenzione al momento presente con intenzione. Fare snorkeling in un paradiso tropicale ci garantisce benessere a lungo termine, sia fisico che mentale.

La magia delle tartarughe marine

Da marzo a settembre, Aruba diventa il luogo preferito dalle tartarughe marine per nidificare. In particolare, la spiaggia di Eagle Beach, una delle più belle e premiate al mondo, ospita ogni anno le tartarughe marine Liuto (Leatherback), le più grandi e antiche del pianeta.

Assistere alla schiusa delle uova e al cammino dei piccoli verso il mare è uno spettacolo emozionante e commovente, che vi farà apprezzare la bellezza della vita.

Se volete vivere questa esperienza, potete soggiornare al Bucuti & Tara Beach Resort, uno degli hotel più romantici e apprezzati dei Caraibi. Questo hotel ha creato un calendario che indica le potenziali date di schiusa delle uova, che solitamente avvengono tra maggio e novembre.

Le proprietà dell’aloe vera

L’aloe vera è una pianta che ha molti benefici per la salute e la bellezza della pelle. Aruba è una delle isole dove l’aloe vera cresce meglio e ha una lunga storia di coltivazione e produzione di questa pianta. Potete scoprire tutto sull’aloe vera visitando una delle prime piantagioni di aloe, il Museo e la Fabbrica dell’Aloe, dove delle guide esperte vi racconteranno la storia, gli usi e i benefici di questa pianta miracolosa. Potete anche acquistare i prodotti del brand Aruba Aloe, che realizza prodotti per il corpo, il sole e i capelli a base di aloe. Se volete imparare a fare il vostro scrub personale a base di aloe, potete partecipare all’Aloe Scrub Making Experience, un workshop di 45 minuti.

