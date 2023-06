Musica dal Mondo ai Giardini di Via Piave

Per tutta l’estate la musica fa da padrona a PortaVerde – I Giardini di via Piave con i concerti di Musica dal Mondo: musica di folklore come la pizzica e il tango si alterneranno a ritmi samba e brasiliani, concerti tributo a grandi artisti come Elton John e Barry White, fino alle sonorità rock, pop, folk e reggaeton. Un mix di generi che farà divertire e intratterrà il pubblico nelle calde serate estive. Questa sera protagonista è la musica di Sismica, con una cover dance e reggaeton e domani con Del Barrio, musica argentina con show di tango per tutti.

MESTRE – I prossimi appuntamenti sono mercoledì 28 giugno con il tributo a The King con Roberto Elvis & Suspicious Band. Giovedì 29 giugno si cambia sound e si veleggia verso nuovi lidi con il concerto di musica balcanica e zingara di Zambra Mora: passione per la cultura e per la musica spagnola e medio orientale nonché per la musica balcanica e zingara lega i componenti del gruppo Zambra Mora che vanta diverse esperienze dal vivo sia a livello nazionale, sia internazionale. Diverse anche le partecipazioni ad importanti Festival Buskers.

Tango Spleen

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 e sono a ingresso libero.

La programmazione di PortaVerde – I Giardini di Via Piave rientra nel cartellone di Palcoscenici Metropolitani, il programma di spettacoli dal vivo organizzati in tutto il Comune di Venezia,organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Sismica

Informazioni: www.culturavenezia.it