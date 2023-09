“Camminare per la Vita” porta i supereroi in corsia

Sorpresa speciale ieri pomeriggio per i bimbi del Day Hospital e Reparto di Chirurgia ed Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso: i supereroi hanno fatto loro visita per un pomeriggio di serenità e allegria.

TREVISO – Ieri pomeriggio presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso si è svolto un evento speciale: Spider-Man, Superman, Batman, Iron Man, Capitan America, Hulk, Flash e Thor hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel Day Hospital e nel Reparto di Chirurgia ed Oncoematologia Pediatrica, portando gioia e sorrisi ai trenta bambini presenti in reparto e alle loro famiglie.

Il Direttore Generale dell’Ulss 2, dott. Francesco Benazzi, ha elogiato l’iniziativa per la serenità che offre ai bambini e alle loro famiglie durante il ricovero ospedaliero. Il Sindaco di Treviso, Mario Conte, ha sottolineato l’importanza di regalare sorrisi ai bambini malati e ha ringraziato l’organizzatrice Deborah Compagnoni e “Camminare per la Vita” per il loro impegno nella solidarietà e nella ricerca a sostegno dei bambini.

Per far visita ai bambini che si trovano ricoverati senza poter avere contatti con l’esterno, i supereroi si sono calati in corrispondenza delle finestre delle loro stanza, regalando così anche a loro questo momento di gioia.

Inoltre, ogni bambino ha ricevuto in dono un paio di scarpe, consegnate dal Presidente di SCARPA Sandro Parisotto, e quattro sagome cartonate di Batman, Superman, Spider-Man e Wonder Woman, appositamente realizzate da Plastigrafica su disegno di Claudio Bandoli di Web’nGo Italia, con lo scopo di rallegrare la permanenza in ospedale dei piccoli pazienti ed alleggerire il loro percorso di cura.

Fino a domenica 17 settembre, presso i punti di iscrizione elencati su FB/IG e (a partire alle ore 8.00) presso il Parco Sant’Artemio – Sede Provincia, sarà possibile iscriversi (sotto i 12 anni non è necessaria l’iscrizione) all’attesissima festa: come ricordano gli organizzatori, Camminare per la vita… non è solo una camminata!

Per informazioni consultare il sito www.camminareperlavita.it o le pagine Facebook e Instagram @CamminareperlaVita.

L’evento è patrocinato da Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Città di Treviso.