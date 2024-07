Caldo contro Cuore

Le alte temperature di questi giorni, unite all’afa e l’umidità, sono un pericolo soprattutto per le persone con problemi cardiaci e con altre fragilità, come l’età avanzata

Fa caldo per tutti ma non tutti lo soffrono alla stessa maniera. Di certo, quando fa molto caldo, con temperature e umidità elevate, si verifica un aumento delle ospedalizzazioni e della mortalità per le malattie cardiovascolari. Il caldo estremo aumenta inoltre le possibilità di andare incontro a ictus e infarti.

Il troppo caldo danneggia il lavoro del cuore

I cardiologi ci spiegano che quando fa troppo caldo il cuore è portato a modificare i suoi ritmi e di conseguenza la circolazione del sangue. Il sistema neurovegetativo modifica in modo molto evidente la propria attività, provocando un aumento della frequenza del battito cardiaco con possibilità di tachicardie persistenti. Tra i sintomi più comuni che le persone rilevano quando fa molto caldo, ci sono infatti tachicardie, palpitazioni, vertigini e affanno.

Pertanto, nelle persone che già hanno questo tipo di problemi cardiaci, il pericolo di peggiorare la situazione con il caldo è evidente. Se a questa situazione si aggiungono altre fragilità, come l’età avanzata, problemi di malattie cronache o situazioni di immunodepressione, il pericolo aumenta.

Ma anche la salute mentale ne risente. Si riscontrano anche aumenti di casi di ansia, depressione e comportamenti aggressivi. Sebbene sia importante, per tutti, adottare i corretti comportamenti per evitare di sottoporre a stress il nostro organismo, a subire maggiormente il prolungato caldo estivo sono soprattutto i malati, gli immunodepressi e le persone più fragili.

Che fare?

Ogni estate si sentono le stesse cose, gli stessi consigli che va bene ricordare: non uscire nelle ore troppo calde, bere molta acqua, mangiare molta frutta e verdura.

È doveroso aggiungere: non affaticare il fisico con sforzi eccessivi come sollevare pesi o stare molte ore in piedi, evitare situazioni di forte stress o conflittuali, proteggere la testa con cappellini quando si deve uscire con il sole e prendere degli integratori di sali minerali e di vitamine o altro. Inoltre, chi è soggetto a problemi cardiaci, dovrà assumere con regolarità i farmaci prescritti.

La proposta

Il Fresco di Cittadinanza, come il caldo di cittadinanza, dovrebbe essere un diritto per tutti. La proposta si rivolge alle amministrazioni comunali che, nei confronti dei loro cittadini, dovrebbero mettere in atto politiche sociali adeguate a consentire a tutti, nelle proprie case, di aver gli standard di benessere necessari alla salute.

Penso a dei bonus per condizionatori, a donazione di ventilatori di ultima generazione, a consegna di alimenti e bibite adeguate direttamente a domicilio, monitoraggio online dei parametri vitali e visite a domicilio in caso di gravi problematiche. Nella speranza che chi ha orecchie per intendere intenda, buona estate a tutti!