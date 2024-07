Il Museo Bailo si rinnova: un viaggio tra arte e storia

Il Museo Luigi Bailo si prepara ad un’entusiasmante inaugurazione delle nuove sale permanenti

TREVISO – Il Museo Luigi Bailo di Treviso si arricchisce di sette nuove sale e oltre 100 nuove opere, grazie a generose donazioni. L’inaugurazione di domani, mercoledì 17 luglio, rappresenta un importante passo avanti nell’espansione del percorso espositivo, offrendo ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

L’ampia Galleria dell’Ottocento si estende fino al grande salone, presentando una varietà di dipinti che spaziano dagli affascinanti interni di Vincenzo Abati ai suggestivi paesaggi di Giuseppe Bernardino Bison e Ippolito Caffì. Tra le opere, spiccano anche i ritratti realizzati da Natale e Felice Schiavoni e Rosa Bortolan, insieme ai temi orientali di Pietro Paolotti ed Eugenio Moretti Laresse, e le ceramiche artistiche della manifattura trevigiana Fontebasso.

Una sezione speciale è stata dedicata ai ritratti dei donatori, come tributo a coloro che hanno contribuito alla crescita del patrimonio civico. Tra le opere esposte, si possono ammirare lavori di Selvatico, Sbrojavacca e Luigi Serena. Accanto a questa sezione, una sala è stata riservata ad una selezione di autoritratti di alcuni artisti protagonisti al Bailo, sia in pittura che in scultura e bassorilievo.

Inoltre, sono presenti le celebri Ceramiche Lazzar, una nuova collezione di sculture che spaziano da Umberto Feltrin ad Arturo Martini, e una sezione dedicata alla grafica. Non meno importanti sono i dipinti di Carmelo Zotti (1933-2007), artista triestino trapiantato a Treviso e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, e un nucleo di opere pittoriche, grafiche e oggetti di lavoro dell’artista Renato de Giorgis (1923-2009). Queste opere rappresentano lasciti di notevole valore voluti dalle famiglie degli artisti, testimonianza tangibile della fiducia riposta nella prima istituzione cittadina dedicata alla salvaguardia e valorizzazione della storia e della cultura locale.



Storia del Museo Bailo

Il museo Bailo è un gioiello storico che rappresenta la più antica delle attuali sedi museali civiche di Treviso. Questa straordinaria istituzione è il risultato della passione per il collezionismo dell’abate Luigi Bailo, il quale ha contribuito a creare un prezioso patrimonio artistico, culturale e museale per la città.

Inizialmente chiamato “Museo Trivigiano“, questo spazio era un simbolo del legame tra la città e il suo territorio. Tuttavia, il museo divenne anche il simbolo del coraggio e della determinazione del suo fondatore e primo direttore, l’abate Luigi Bailo. Durante la sua lunga vita (1835-1932), Bailo trasformò la sua passione in un inestimabile tesoro per la città.

La lunga storia del Museo Bailo racconta una vittoria conquistata attraverso un percorso pieno di sfide. Nonostante le gravi ferite strutturali causate dalle due Guerre Mondiali, la città non perse mai la speranza di restituire al museo la sua identità e il suo splendore. Nel 1952, il museo rinacque grazie alla riapertura degli spazi e all’allestimento curato da Forlati, Muraro e Coletti. Nel 1959, si ampliò ulteriormente per accogliere la raccolta comunale d’arte moderna.

Negli anni successivi, il museo affrontò nuovi problemi che portarono alla sua chiusura nel 2003 a causa dell’inagibilità degli spazi. Questo evento segnò l’inizio del progetto di ristrutturazione e riallestimento più ambizioso mai realizzato per il museo. Grazie all’intervento architettonico e strutturale curato dagli Studiomas architetti e da Heinz Tesar, il 29 ottobre 2015 il museo fu riaperto con una cerimonia molto applaudita, restituendo alla città un altro tesoro del suo patrimonio civico.

La facciata del museo è stata completamente ripensata, con un design elegante che si fonde armoniosamente con l’ambiente urbano circostante. Questa nuova facciata invita i visitatori ad entrare e a lasciarsi coinvolgere, conducendoli alla scoperta di numerosi racconti e importanti protagonisti della storia.

Oggi, all’interno del museo Bailo, si trova la splendida Galleria del Novecento. Questo spazio accoglie i visitatori con circa 340 opere d’arte, che spaziano dal secondo Ottocento alla prima metà del Novecento. Tra i capolavori esposti, spiccano le opere del grande artista trevigiano Arturo Martini (Treviso 1889 – Milano 1947), offrendo una straordinaria esperienza artistica e unica nel suo genere.

L’inaugurazione delle nuove sale permanenti al Museo Luigi Bailo rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’affascinante mondo dell’arte, scoprendo opere preziose e lasciandosi ispirare dalla creatività e dalla generosità dei donatori. Non perdete l’occasione di visitare questa eccezionale esposizione che arricchisce il patrimonio artistico della nostra città.