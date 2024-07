La top 10 delle Università più belle d’Europa

Un recente studio rivela che l’Italia ospita una delle dieci università più belle d’Europa, secondo un’analisi basata sui rapporti architettonici degli edifici universitari

Questo studio ha utilizzato strumenti geospaziali aperti per misurare accuratamente le dimensioni degli edifici più importanti di ogni università europea, escludendo la Russia a causa delle attuali tensioni politiche.

Mentre le università si preparano per l’inizio del nuovo anno accademico, gli studenti si accingono a frequentare campus rinomati non solo per la loro offerta formativa, ma anche per la bellezza architettonica dei loro edifici. Ecco la classifica delle università che si sono distinte.

1° – Università di Bucarest, Romania

L’Università di Bucarest, in Romania, si aggiudica il primo posto. La Biblioteca Centrale, progettata dall’architetto francese Paul Gottereau e inaugurata nel 1895, fu voluta dal re Carol I. Questo edificio è non solo un gioiello architettonico ma anche un importante punto di riferimento culturale. Il rapporto tra larghezza e altezza dell’edificio è di 1,522, con una somiglianza del 94,07% con il rapporto aureo, rendendolo quasi perfetto secondo i criteri matematici.

2° – Università di Catania, Italia

Al secondo posto troviamo il Palazzo dell’Università di Catania, il più antico della Sicilia. Costruito dopo il terremoto del 1693, è un esempio iconico dell’architettura barocca catanese. Il rapporto larghezza/altezza di 1,788 gli conferisce un’alta somiglianza dell’89,5% con il rapporto aureo.

3° – Università di Oxford, Inghilterra

La storica Università di Oxford si posiziona al terzo posto. La Radcliffe Camera, un edificio neoclassico che ospita la Radcliffe Science Library, è il primo esempio di biblioteca circolare in Inghilterra. Il suo rapporto di 1,437 la rende simile all’88,79% al rapporto aureo.

4° – Università Paris-Sorbonne, Francia

L’Università della Sorbona, situata nel cuore del Quartiere Latino a Parigi, si aggiudica il quarto posto. Questo simbolo dell’architettura parigina ha un rapporto larghezza/altezza di 1,9, conferendogli una somiglianza con il rapporto aureo dell’82,56%.

5° – Università di Aarhus, Danimarca

Il quinto posto va all’Università di Aarhus, in Danimarca. Il campus, caratterizzato dal Parco Universitario che si estende per 15 ettari, presenta un edificio principale con un rapporto larghezza/altezza di 1,907, simile all’82,17% al rapporto aureo. L’architettura minimalista ma impressionante del campus lo rende un luogo di grande bellezza.

Altre Università nella Top 10

Lo studio prosegue con l’analisi di altre università europee che hanno ottenuto punteggi elevati in termini di precisione architettonica e bellezza estetica, dimostrando come la matematica e l’arte possano incontrarsi in modo armonioso nei campus universitari.

Le università elencate non solo rappresentano l’eccellenza accademica, ma anche la magnificenza architettonica, offrendo agli studenti un ambiente di studio stimolante e visivamente affascinante.