Per celebrare la Pasqua, Poste Italiane ha creato una cartolina, disponibile negli uffici fino al 2 di aprile

C’erano una volta le cartoline d’auguri, per le festività come per i compleanni. Oggi sono esemplari da collezione e non si trovano più nelle cartolerie ma sui banchi dei mercatini dell’antiquariato.

Sugli scaffali delle cartolerie sono rimasti solo i biglietti di auguri per i compleanni, per il Natale. La loro funzione è ormai solo quella d’accompagnare un regalo.

Buona Pasqua con Poste Italiane

Per fortuna ci pensa Poste Italiane con un’iniziativa filatelica che dedica una colorata cartolina per dire Buona Pasqua. É acquistabile al costo di 1,00 Euro, presso gli sportelli filatelici degli uffici postali di Treviso, Castelfranco, Conegliano, Lancenigo, Montebelluna, Oderzo, Pieve di Soligo, Preganziol e Vittorio Veneto. Inoltre, la si può trovare negli “Spazio Filatelia” di Venezia, Verona e del territorio nazionale oltre che online.

Per i collezionisti

Una nuova occasione per i collezionisti o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale. É un modo per custodire nel tempo un ricordo della festività.

Fino al 2 aprile sarà inoltre disponibile negli uffici postali con sportello filatelico l’annullo lineare in abbinamento al datario mobile. Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it.